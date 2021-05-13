Qua rồi khốn khó, 3 tuổi được quý nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két từ nay đến cuối năm 2021

Trời sinh Thìn là con giáp thông minh, lại biết cách giao tiếp đối đãi, được lòng "cả thiên hạ". Nhiều người yêu mến Thìn sẽ trở thành quý nhân hỗ trợ Thìn trong mỗi bước khó khăn. Dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường, Thìn bằng ý chí lẫn sự giúp đỡ từ người khác có thể nhanh chóng làm chủ thời cuộc, làm chủ vận mệnh.

Theo tử vi 12 con giáp , vừa qua tháng 4 âm lịch này, cát tinh chiếu rọi, con giáp này đứng trước nhiều cơ hội làm giàu, may mắn hết phần thiên hạ. Mọi kế hoạch kinh doanh, nếu Thìn luôn tin tưởng vào giá trị bản thân, con giáp có thể gặp được thành công ngoài mong đợi, mang về lợi nhuận khổng lồ. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, càng về cuối năm, Thìn càng phát tài cực to, đổi nhà thay xe là việc trong sớm muộn.

Tài giỏi, tinh tế, khôn khéo và có tham vọng làm giàu, Tỵ luôn tỏ ra cố gắng hơn người để đạt được những thành tựu trong cuộc sống, làm chủ vận mệnh. Tử vi dự đoán, càng dám nghĩ dám làm và không ngừng phấn đấu thì các chú Rắn lại càng giàu sang vô đối, muốn khổ cũng chẳng được.

Theo sách tử vi Tân Sửu, từ nay đến cuối năm, nhờ có quý nhân tương trợ, con giáp tuổi Tỵ, đặc biệt là các Tỵ nữ độc thân sẽ làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi. Với mệnh nữ kinh doanhh, tiếng lành đồn xa giúp hàng bán ra mua vào tới tấpp, khách ra khách vào ùn ùn như mở hội. Từ đây đến cuối năm Tỵ sẽ mặc sức mà ăn, an nhàn hưởng lộc.

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Tuổi Hợi

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Hợi đều có mệnh sung sướng hơn người, phú quý sang giàu, cả đời may mắn, sự nghiệp hanh thông. Hợi được cấp trên trọng dụng nên từ trung vận, sự nghiệp bắt đầu thăng tiến vùn vụt, thu nhập nhờ thế cũng tăng nhanh đến chóng mặt.

Theo tử vi ngày mới, trong 100 ngày tới, Hợi sẽ được Cát tinh chiếu rọi, lộc lá tề tựu vây quanh nên làm gì cũng may mắn, thành công hơn người. Bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, về nhà có quý nhân theo chân, càng về cuối năm 2021, con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ấm êm viên mãn. Tử vi nhắc nhở, Hợi tránh khoe khoang tự mãn về những gì đạt được, kẻo tiểu nhân gièm pha, hãm hại khiến vận trình khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

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