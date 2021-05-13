Qua rồi khốn khó, 3 tuổi được quý nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két từ nay đến cuối năm 2021

Tâm linh - Tử vi 13/05/2021 06:31

Nếu đang gặp khó khăn, đừng buồn lòng vì sắp tới đây, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, 3 tuổi này sẽ may mắn gặp quý nhân đưa đường chỉ lối, đường làm giàu ngay trước mắt, phất lên nhanh như diều gặp gió từ đây đến cuối năm.

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp thông minh, lại biết cách giao tiếp đối đãi, được lòng "cả thiên hạ". Nhiều người yêu mến Thìn sẽ trở thành quý nhân hỗ trợ Thìn trong mỗi bước khó khăn. Dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường, Thìn bằng ý chí lẫn sự giúp đỡ từ người khác có thể nhanh chóng làm chủ thời cuộc, làm chủ vận mệnh. 

Theo tử vi 12 con giáp, vừa qua tháng 4 âm lịch này, cát tinh chiếu rọi, con giáp này đứng trước nhiều cơ hội làm giàu, may mắn hết phần thiên hạ. Mọi kế hoạch kinh doanh, nếu Thìn luôn tin tưởng vào giá trị bản thân, con giáp có thể gặp được thành công ngoài mong đợi, mang về lợi nhuận khổng lồ. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, càng về cuối năm, Thìn càng phát tài cực to, đổi nhà thay xe là việc trong sớm muộn. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tài giỏi, tinh tế, khôn khéo và có tham vọng làm giàu, Tỵ luôn tỏ ra cố gắng hơn người để đạt được những thành tựu trong cuộc sống, làm chủ vận mệnh. Tử vi dự đoán, càng dám nghĩ dám làm và không ngừng phấn đấu thì các chú Rắn lại càng giàu sang vô đối, muốn khổ cũng chẳng được. 

Theo sách tử vi Tân Sửu, từ nay đến cuối năm, nhờ có quý nhân tương trợ,  con giáp tuổi Tỵ, đặc biệt là các Tỵ nữ độc thân sẽ làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi. Với mệnh nữ kinh doanhh, tiếng lành đồn xa giúp hàng bán ra mua vào tới tấpp, khách ra khách vào ùn ùn như mở hội. Từ đây đến cuối năm Tỵ sẽ mặc sức mà ăn, an nhàn hưởng lộc.

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Hợi đều có mệnh sung sướng hơn người, phú quý sang giàu, cả đời may mắn, sự nghiệp hanh thông. Hợi được cấp trên trọng dụng nên từ trung vận, sự nghiệp bắt đầu thăng tiến vùn vụt, thu nhập nhờ thế cũng tăng nhanh đến chóng mặt.

Theo tử vi ngày mới, trong 100 ngày tới, Hợi sẽ được Cát tinh chiếu rọi, lộc lá tề tựu vây quanh nên làm gì cũng may mắn, thành công hơn người. Bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, về nhà có quý nhân theo chân, càng về cuối năm 2021, con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ấm êm viên mãn. Tử vi nhắc nhở, Hợi tránh khoe khoang tự mãn về những gì đạt được, kẻo tiểu nhân gièm pha, hãm hại khiến vận trình khó khăn. 

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Đúng 7 tháng tới, 3 tuổi ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 7 tháng tới, 3 tuổi ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

7 tháng tới, tử vi ngày mới chỉ rõ, đây là 3 con giáp đại vận rực sáng, có cơ may gánh lộc vào nhà, phát tài cực to, nhà xe chờ sẵn, muốn nghèo cũng không được.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ