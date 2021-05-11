Đúng 7 tháng tới, 3 tuổi ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Con giáp tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều tài giỏi, cá tính, không ngoan lại luôn kiên định với mục tiêu mình để ra. Dù phải nằm gai nếm mật, Thìn luôn cố gắng nỗ lực vượt khó, quyết tâm hiện thực hóa ước mơ của mình, vươn lên làm chủ vận mệnh, trở thành đại gia của chính mình.

Vận may nở rộ, thần tài dung túng, tử vi 12 con giáp cho hay, 7 tháng tới, tiền của ập đến nhà ào ào khiến Thìn không kịp trở tay. Với người làm công ăn lương, Thìn được cấp trên giao cho dự án lớn, cơ hội thăng chức tăng lương nên các khoản tích lũy của Thìn tăng không ngừng. Với người làm nghề tự do, sẽ có mối lớn tự tìm đến tay. Giàu sang phú quý, ấm êm thịnh vượng là những gì Thìn nắm chắc trong tay trong những tháng cuối năm nay.

Ngay thẳng, thật thà, chịu thương chịu khó là những đức tính nổi bật của người tuổi Dậu. Trong cuộc sống, dù gia cảnh giàu sang hay nghèo hèn, con giáp này luôn luôn cố gắng vươn lên, không những vậy còn giúp đỡ người xung quanh mình mà không đòi hỏi đền ơn đáp nghĩa. Phúc khí đầy mình, Dậu có thể gặt hái thành công trong sự nghiệp khi bước vào trung vận.

Trong 7 tháng tới, tử vi ngày mới chỉ rõ, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, con giáp may mắn tuổi Dậu sẽ bước vào đại vận của cuộc đời, vận số lên hương đáng kể. Làm ăn thuận lợi, bỏ 1 được 10, gánh tiền của vào nhà, càng về cuối năm càng sung túc đủ đầy, nhà xe chờ sẵn là lá số tử vi đã an bài cho Dậu trong cuối năm 2021.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp sống tình cảm, biết kính trên nhường dưới, lại chân thành và biết suy nghĩ cho người khác nên luôn được người người yêu mến. Đây cũng là những quý nhân sẽ quay sang hỗ trợ, giúp đỡ Mùi trong những lúc khó khăn, khốn cùng.

Từ tháng 6 tới đây, được phúc tinh soi chiếu, may mắn theo chân triền miên, Mùi sẽ rũ sạch vận xui, vươn lên trở thành đại gia số má. Đặc biệt, trong tháng 7-8, cơ hội kiếm tiền sẽ tìm đến tận cửa, khoản lợi nhuận khổng lồ ập xuống đầu Mùi. May mắn đến mức Mùi có thể một đêm ngủ dậy đã thành người có tiền có của, trúng số độc đắc đổi đời, giàu sang hơn người.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả