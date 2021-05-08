3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10 trong tháng 5/2021

Tâm linh - Tử vi 08/05/2021 18:05

Nếu thuộc top con giáp may mắn này, bạn sẽ có những ngày tháng 5 may mắn liên hồi, tiền tài liên tục kéo về túi, số tài khoản tăng theo cấp số nhân, cuộc sống ngập trong nhung lụa, sung sướng.

Tuổi Thìn

Là người cá tính, can trường, mạnh mẽ lại dám dấn thân nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp, Thìn đã gặt hái được rất nhiều thành công trong cuộc sống. Những tháng đầu năm 2021 khá chật vật, nhiều khó khăn nhưng bước sang tháng 5/2021, Thìn sẽ thêm phúc thêm phần, lộc lá tăng trưởng đột biến, làm ăn muôn bề thuận lợi. 

Theo tử vi 12 con giáp, là người bộc trực, thẳng thắn lại không bao giờ hãm hại ai, Thìn tích được nhiều phúc đức, được Ngọc Hoàng để mắt thương tình đưa đường chỉ lối. Đặc biệt, trong tháng 5 này là cơ hội để các Rồng làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, số sướng hơn người, lên nhà lên xe trong chớp mắt.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp mạnh mẽ, khôn ngoan, lại biết nhìn xa trong rộng. Dám dấn thân, cố gắng mọi lúc trong sự nghiệp và nỗ lực không ngừng nên thăng chức tăng lương, tiền ùn ùn ập vào két chính là những gì con giáp may mắn tuổi Dần nắm chắc trong tay.

Sách tử vi Tân Sửu có nói, 21 ngày tới, vận tài lộc của Dần tăng nhanh đến chóng mặt, cuộc sống thăng hoa rực rỡ là những gì Dần có được. Hơn cả, con giáp tuổi Hổ được cát tinh chiếu mệnh, lại như "hổ mọc thêm cánh", vận tài lộc thêm bùng nổ, tháng 6 hoan hỷ, tháng 7 ngập trong nhung lụa là lá số tử vi bày sẵn cho Dần. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, thiện lương, sống đời điềm đạm và chịu thương chịu khó nên dù sinh ra trong nghèo khó, người tuổi Sửu dù nam hay nữ đều chưa bao giờ đầu hàng số phận. Vượt lên chính mình, chiến thắng nghịch cảnh Sửu có thừa mọi bản lĩnh để tự vơn lên làm đại gia số má trước tuổi 35. 

Chỉ cần bước chân vào tuần 2 tháng 5/2021, con giáp may mắn này sẽ có sự nghiệp hiển vinh, ăn nên làm ra. Người làm công ăn lương đứng trước cơ hội được cất nhắc sang vị trí mới, có thể có được khoản tiền thưởng lớn. Người mua bán hàng vào ra tấp nập. Quý nhân theo chân, thần tài đưa đường chỉ lối nên cơ hội kiếm tiền sẽ tìm đến tận cửa nhà Sửu, từ đây, con giáp này phải nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu 7 ngày tới, không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu 7 ngày tới, không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Theo tử vi 12 con giáo, nhờ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp may mắn này sẽ có vô số cơ hội đổi đời, không thành công trên đường sự nghiệp thì cũng có số phát tài trở thành đại gia số má, công thành danh toại trong 7 ngày tới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt