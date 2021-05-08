3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10 trong tháng 5/2021

Là người cá tính, can trường, mạnh mẽ lại dám dấn thân nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp, Thìn đã gặt hái được rất nhiều thành công trong cuộc sống. Những tháng đầu năm 2021 khá chật vật, nhiều khó khăn nhưng bước sang tháng 5/2021, Thìn sẽ thêm phúc thêm phần, lộc lá tăng trưởng đột biến, làm ăn muôn bề thuận lợi.

Theo tử vi 12 con giáp, là người bộc trực, thẳng thắn lại không bao giờ hãm hại ai, Thìn tích được nhiều phúc đức, được Ngọc Hoàng để mắt thương tình đưa đường chỉ lối. Đặc biệt, trong tháng 5 này là cơ hội để các Rồng làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, số sướng hơn người, lên nhà lên xe trong chớp mắt.

Trời sinh Dần là con giáp mạnh mẽ, khôn ngoan, lại biết nhìn xa trong rộng. Dám dấn thân, cố gắng mọi lúc trong sự nghiệp và nỗ lực không ngừng nên thăng chức tăng lương, tiền ùn ùn ập vào két chính là những gì con giáp may mắn tuổi Dần nắm chắc trong tay.

Sách tử vi Tân Sửu có nói, 21 ngày tới, vận tài lộc của Dần tăng nhanh đến chóng mặt, cuộc sống thăng hoa rực rỡ là những gì Dần có được. Hơn cả, con giáp tuổi Hổ được cát tinh chiếu mệnh, lại như "hổ mọc thêm cánh", vận tài lộc thêm bùng nổ, tháng 6 hoan hỷ, tháng 7 ngập trong nhung lụa là lá số tử vi bày sẵn cho Dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, thiện lương, sống đời điềm đạm và chịu thương chịu khó nên dù sinh ra trong nghèo khó, người tuổi Sửu dù nam hay nữ đều chưa bao giờ đầu hàng số phận. Vượt lên chính mình, chiến thắng nghịch cảnh Sửu có thừa mọi bản lĩnh để tự vơn lên làm đại gia số má trước tuổi 35.

Chỉ cần bước chân vào tuần 2 tháng 5/2021, con giáp may mắn này sẽ có sự nghiệp hiển vinh, ăn nên làm ra. Người làm công ăn lương đứng trước cơ hội được cất nhắc sang vị trí mới, có thể có được khoản tiền thưởng lớn. Người mua bán hàng vào ra tấp nập. Quý nhân theo chân, thần tài đưa đường chỉ lối nên cơ hội kiếm tiền sẽ tìm đến tận cửa nhà Sửu, từ đây, con giáp này phải nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả