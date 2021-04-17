Gia đình giàu có thường trồng hoa ban công theo phong thủy thế nào để hút sạch tài lộc trong thiên hạ?

Tâm linh - Tử vi 17/04/2021 21:07

Ngoài việc tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, trồng hoa gì theo hướng ban công thế nào cho phù hợp với ngôi nhà của bạn sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc của gia chủ.

 

Ban công hướng Đông

Nhà có ban công hướng mặt trời mọc thường nhận được nhiều ánh sáng vào buổi sáng, thích hợp trồng những loại cây như cây phát tài, thiết mộc lan, trúc mây. Đây là cac loại cây thích hợp với vị trí ánh sáng hướng đông. Thông thường, theo phong thủy, ban công hướng Đông có ánh năng buổi sáng sẽ giúp đón gia chủ được dương khí, tài lộc cũng nhờ đó mà chảy vào nhà giúp gia đình bạn làm gì cũng thuận lợi hơn.

Gia đình giàu có thường trồng hoa ban công theo phong thủy thế nào để hút sạch tài lộc trong thiên hạ? - Ảnh 1
Ban công hướng Đông thích hợp trồng những loại cây như cây phát tài, thiết mộc lan, trúc mây - Ảnh minh họa: Internet

Ban công hướng Tây

Hướng Tây thường có nhiệt độ khá cao, có nhiều ánh nắng vào buổi chiều nên các loại cây trồng ở vị trí này đòi hỏi phải là loài cây ưa ánh sáng, chịu đựng được nhiệt độ cao. Theo phong thủy, các loại cây phù hợp với ban công hướng Tây là hoa giấy, hoa hướng dương, hoa dâm bụt, hoa bát tiên, hoa mười giờ,…

Riêng với hoa giấy là loại hoa thường được trồng ở ban công, cổng nhà, theo phong thủy, hoa giấy có tán rộng giúp xua đuổi, ngăn chặn khí hung vào nhà, mang lại nhiều tài lộc, may mắn cho gia chủ. 

Gia đình giàu có thường trồng hoa ban công theo phong thủy thế nào để hút sạch tài lộc trong thiên hạ? - Ảnh 2
Ban công hướng Tây phù hợp với hoa giấy, hoa hướng dương, hoa dâm bụt, hoa bát tiên, hoa mười giờ - Ảnh minh họa: Internet

Ban công hướng Nam

Hướng Nam là hướng ban công đón được nhiều ánh sáng. Do đó, gia chủ nên trồng các loại cây ưa sáng như tía tô cảnh, chuối hoa, hoa hồng… Đây là các loại cây ưa sáng, dễ chăm sóc, lại có thể thu hút tài lộc cho gia chủ, giúp gia chủ dễ dàng phát tài, công việc lên như diều no gió. Theo phong thủy, riêng với hoa hồng, bạn nên chọn loại hoa hồng leo thân gai khi trồng ở ban công vì hoa này có tác dụng hóa giải phong thủy.

Gia đình giàu có thường trồng hoa ban công theo phong thủy thế nào để hút sạch tài lộc trong thiên hạ? - Ảnh 3
Hồng leo thân gai có tác dụng hóa giải phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

 

Ban công hướng Bắc

Với những ngôi nhà có ban công ở hướng Bắc thường bị ánh sáng mạnh chiếu rọi vào, chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ nên trồng các loại cây ưa bóng râm, mát như trồng cây trầu bà, thường xuân, nhất diệp lan,… là phù hợp hơn cả. Cây thường xuân mang ý nghĩa xua đuổi âm khí, tà ma, mang đến bình an cho gia chủ; trong khi đó, trầu bà mang đến tài lộc, may mắn, giúp gia chủ tránh được các thị phi trong cuộc sống.

Gia đình giàu có thường trồng hoa ban công theo phong thủy thế nào để hút sạch tài lộc trong thiên hạ? - Ảnh 4
Trầu bà mang đến tài lộc, may mắn, giúp gia chủ tránh được các thị phi trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, theo các chuyên gia phong thủy nhà ở, nếu gia chủ muốn trồng cây ở khu vực ban công thì không nên trồng cây có thân quá cao, tán lá quá rộng. Khi đó, cây tán rộng sẽ chắn hết ánh sáng, gió vào trong nhà, không cho dướng khí vào nhà. Từ đó, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe và tài lộc của gia chủ. Ngoài ra, gia chủ cũng được khuyên không nên chọn cây có gai nhọn dễ gây sát khí cho gia đình. 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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