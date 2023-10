Người giàu không bao giờ tiết lộ: 'Trấn yểm' ví tiền bằng vật này, tài lộc RỰC ĐỎ, bạc vàng lũ lượt kéo vào nhà

– Mệnh Hỏa: Từ cây sống, bạn có thể lấy mảnh gỗ nhỏ, bỏ vào ví. Việc này sẽ làm cho người mệnh Hỏa thêm vững chãi sự nghiệp, may mắn.

– Mệnh Thổ: Không chỉ tăng may mắn về tiền bạc, lửa hoặc diêm sẽ giúp người mệnh Thổ tăng may mắn về đường tình duyên.

Người mệnh Mộc có thể đặt muối vào ví - Ảnh minh họa: Internet

Các vật dụng giúp tăng may mắn tiền tài khác

Miếng vải đỏ

Theo quan niệm dân gian, màu đỏ là màu của may mắn, vui vẻ, hạnh phúc, thể hiện cho hỷ sự trong gia đình. Để hút tài lộc vào ví, bạn có thể đặt một miếng vải đỏ vào ví tiền của mình. Màu đỏ cũng có thể giúp bản mệnh chặn đứng xui xẻo, xua đuổi hết những điều ô uế, không sạch sẽ. Từ đó, giúp mang lại điềm may cho bản mệnh.

Hãy đặt vải đỏ vào trong ví để hút tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tro Phật

Theo tử vi phong thủy, tro Phật luôn mang lại may mắn bình an cho gia chủ, bản mệnh. Thậm chí, từ xa xưa, các cụ vẫn có quan niệm, tro Phật có thể bảo hộ bạn bình an, hóa giải điềm xui. Tro Phật vì thế cũng được xem như một lá bùa hộ mệnh, giúp bạn gặp toàn điều may mắn khi mang theo bên mình. Vì vậy, nhiều người muốn đổi vận thường sẽ vào chùa chiền để thỉnh tro Phật.

Muối và đồng xu

Không chỉ hợp với người mệnh Mộc, theo các chuyên gia phong thủy, bạn có thể đặt muối và đồng xu vào ví để thu hút tài lộc. Quá trình chuyển khóa khi muối ăn mòn kim loại sẽ sinh ra điện tích và năng lượng tích cực, giúp chiếc ví trở thành “hũ chiêu tài” giúp hút tài lộc may mắn tới với chủ nhân.

Tiền may mắn

Nhiều người có thói quen coi từ 2 USD là tiền may mắn và thường để vào trong ví tiền, hoặc dùng một đồng tiền được ai đó mà bạn xem là quý nhân đã lì xì vào đầu năm để trong ví. Đồng tiền này như một vật phong thủy giúp cho bạn chiêu dụ tài lộc, ví tiền của bạn sẽ vơi lại đầy, không bao giờ lo túng thiếu.

Tiền lì xì được coi là tiền may mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm