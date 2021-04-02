Chúc mừng 3 con giáp được sao Hoàng Vương chiếu mệnh, trở thành ĐẠI GIA SỐ MÁ trong vòng 6 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 02/04/2021 16:22

Theo tử vi 12 con giáp, trong vòng 6 tháng tới, 3 con giáp may mắn này sẽ được bề trên thương xót, khi làm việc gì cũng may mắn thành công hơn người, tiền bạc vì thế cũng luôn rủng rỉnh.

Tuổi Thìn

Trong vòng 6 tháng tới, tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Thìn nhờ sự may mắn lại thêm phần bản tính khôn khéo, nhanh nhẹn nên làm gì cũng dễ bề thuận lợi, gặt hái được nhiều thành công.

Đặc biệt, những người tuổi Rồng đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, mua bán sẽ gặp được các mối làm ăn tốt đẹp, mang về hợp đồng tiền tỷ hoặc tăng doanh số bất ngờ. Đáng chú ý là thời gian trong quý 2, Thìn cứ bước chân ra cửa là được may mắn, tiền rơi trúng đầu. Cũng từ đây, con giáp này tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang trong năm Tân Sửu 2021. 

tu vi 12 con giap 1
Trong quý 2, Thìn cứ bước chân ra cửa là được may mắn, tiền rơi trúng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu dù là nam hay nữ đều luôn khôn khéo, chăm chỉ trong công việc của mình. Dù cuộc sống khó khăn, những người tuổi Gà không bao giờ từ bỏ đam mê, công việc của mình. Họ là kiểu người luôn không ngại tiến về phía trước, không ngại khó ngại khổ, luôn tận dụng mọi thời điểm chớp lấy thời cơ may mắn để vươn lên làm giàu. 

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, trong 6 tháng tới đây, Dậu hãy vững tin vào tương lai của mình, khổ tận cam lai, con giáp này sắp tới sẽ được Thần Tài quấn chân, việc kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Đặc biệt, thời gian tháng 5, 6, bao nhiêu lộc lá, của cải trong thiên hạ sẽ ập xuống đời Dậu, con giáp may mắn này muốn mua sắm bao nhiêu cũng được, không cần phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. 

tu vi 12 con giap 2
Dậu dù là nam hay nữ đều luôn khôn khéo, chăm chỉ trong công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp có tinh thần mạnh mẽ, lương thiện, phàm làm việc gì cũng dễ gặp được người giúp sức, thành công hơn người.

Thời gian gần đây, Mùi không may mắn nên công việc của bạn bị trì hoãn bởi các tác nhân bên ngoài. Không những thế, con giáp tuổi Mùi còn bị tiểu nhân ngáng đường, bạn làm ăn lật mặt, tài vận thất thoát trong những tháng đầu năm. Từ tháng 4 trở đi, tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh, họ sẽ kết nạp được nhiều năng lượng tích cực, giúp mọi thứ trong cuộc sống tươi sáng và rực rỡ hơn. Mọi việc cũng từ đó suôn sẻ hơn, giúp con giáp dễ dàng tăng tài lộc, cuộc sống của bạn dần sang trang, phúc lộc đủ đầy.

tu vi 12 con giap 3
Từ tháng 4 trở đi, tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi nửa đầu tháng 4/2021, 3 con giáp này 'hốt bạc vào nhà' nhưng kết cục tay trắng vì không biết giữ

Tử vi nửa đầu tháng 4/2021, 3 con giáp này 'hốt bạc vào nhà' nhưng kết cục tay trắng vì không biết giữ

Đầu tháng 4, 3 con giáp này ăn nên làm ra, tuy nhiên nếu không biết giữ gìn có nguy cơ trắng tay ngay tức khắc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 25 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 41 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường