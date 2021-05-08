Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu 7 ngày tới, không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 08/05/2021 18:06

Theo tử vi 12 con giáo, nhờ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp may mắn này sẽ có vô số cơ hội đổi đời, không thành công trên đường sự nghiệp thì cũng có số phát tài trở thành đại gia số má, công thành danh toại trong 7 ngày tới đây.

 

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, nhanh nhạy, cá tính và có thể phát huy khả năng trong mọi tình huống, kể cả khi Thân làm việc độc lập. Tự lực tự cường, mạnh mẽ vươn lên, không dựa dẫm bất cứ ai, Thân luôn cố gắng vươn lên làm chủ cuộc dời, phấn đấu có được cuộc sống mà bản thân mong muốn. 

Từ đầu tháng 5/2020, nhờ có cát tinh chiếu mệnh, Thân sẽ khổ tận cam lai, có cơ may trở thành con giáp giàu có ngút trời. Tử vi 12 con giáp cho hay, trong 7 ngày tới, vận may tề tựu, Thân nếu đang có dự định mở rộng kinh doanh buôn bán, phát triển dự án mới hay muốn phát triển thêm nghề tay trái thì hãy bắt tay thực hiện ngay. Thần Tài rót lộc, Thân làm gì cũng có của ăn của để, chỉ cần kiên cường không ngại khó khăn mà cố gắng phấn đấu, từ nay đến cuối năm, Thân không thành rồng cũng thành phượng.

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ nổi tiếng là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoại, lại luôn biết tận dụng thế mạnh của mình để vươn lên trong mọi việc. Dù sinh ra trong nghèo khó hay sung sướng, con giáp này không bao giờ tự mãn hay tự ti, luôn độc lập tự chủ trong mọi quyết định. Thế nên, trước tuổi 40, con giáp này đã có sự nghiệp hiển vinh, tiền chất chật két, rung đùi "nghỉ hưu sớm". 

Theo tử vi ngày mới, trong 7 ngày tới, phúc lộc xung thiên, mọi sóng gió sẽ ở lại phía sau, nhường đường cho hỷ sự ập vào nhà của con giáp tuổi Ngọ. Quý nhân theo chân, Thần Tài nâng đỡ nên Ngọ sẽ ngày càng hưng thịnh, đời sang trang mới.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng nhàn hạ từ thuở nhỏ nhưng người tuổi Hợi không bao giờ ỷ lại vào may mắn trời cho. Ngược lại, có thể nhận thấy, Hợi luôn chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình trong mọi việc, từ sự nghiệp đến học tập, cuộc sống. Vừa có tiền đồ, lại vừa có cố gắng, Hợi sẽ hái trái ngọt đời mình với lộc lá đầy nhà, bạc tiền dư dả sớm hơn người khác. 

Theo tử vi 12 con giáp, từ nay đến giữa tháng 5/2021, Hợi sẽ có cuộc sống viên mãn ấm êm với những tháng ngày hạnh phúc trong chuyện tình cảm, gia đạo yên ấm khiến người người ngưỡng mộ. Đặc biệt, vào ngày giữa tháng, Thần Tài đến nhà, giúp công việc của Hợi như cá gặp nước, không thăng chức  thìtiền cũng đổ về như mưa, Hợi tha hồ rung đùi hưởng lạc. 

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Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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