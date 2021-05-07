3 con giáp vừa ra cửa đã đạp trúng HỐ VÀNG, Thần Tài chỉ điểm, làm đâu thắng đó, của nả ùn ùn về túi trong 10 ngày tới

12 con giáp tử vi 07/05/2021 18:16

Theo tử vi 12 con giáp, đây là 3 tuổi có số may mắn nhất trong 10 ngày tới, khi được Thần Tài dung túng, làm ăn thuận lợi, tiền của tăng theo cấp số nhân, cứ thế giàu lên trông thấy.

Tuổi Thân

Trời sinh người Thân là con giáp vừa tinh ranh, vừa khéo léo lại có khả năng nắm bắt nhanh hơn người. Dù có nhiều cố gắng, song sự nghiệp của Thân từ đầu năm đến nay khá trì trệ, con giáp này phải gặp tranh chấp và thị phi khiến công việc không tiến xa. 

Tử vi 12 con giáp chia sẻ, đúng 10 ngày tới, vận quý nhân sẽ đeo bám Thân, khiến sự nghiệp của con giáp này cũng có nhiều khởi sắc. Thân sẽ gặp được đồng nghiệp ở nơi làm việc hoặc bạn giao thương buôn bán hỗ trợ chỉ điểm công việc. Người này sẽ mang đến cho bạn cơ hội tốt để mở rộng tiền tài, phát triển thêm nguồn thu nhập mới. Bạn hãy chớp lấy cơ hội và cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu, từ đó phất lên làm giàu. 

Cơ hội được thăng chức, tăng thu nhập với người tuổi Thân trong tháng 5/2021 đã nằm trong tầm tay. Thu nhập của Thân sẽ tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với những ngày trước. Hãy chờ nhé!

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Rồng thuộc tuýp người cầu toàn, luôn có hoài bão, tham vọng. Thìn rất hiếm khi hài lòng với những gì mình đã có, do đó, con giáp này luôn nỗ lực vươn lên, làm chủ cuộc đời của mình. 

Trong 10 ngày tới, sự nghiệp của Thìn sẽ có nhiều bước tiến đáng kể. Được ơn trên nhắc nhở, quý nhân đưa đường dẫn lối, Thìn có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Với người đi làm, đó có thể là quyết định chuyển việc, hoặc phát triển thêm nghề tay trái. Với người làm ăn kinh doanh, Thìn có thể nên chuyển đổi mặt hàng kinh doanh hoặc mở rộng thị trường của mình. Nhiều cơ hội hợp tác làm ăn cũng sẽ đến với bạn. Tử vi hàng ngày chỉ rõ, đây sẽ là khoảng thời gian tài vận của người tuổi Thìn cực tốt. Đừng ngại nắm bắt mọi cơ hội để chớp lấy thời cơ làm giàu, Thìn nhé!

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thông minh, nhanh nhạy với thời cuộc, lại luôn có ý chí vươn lên. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ từ đầu năm đến giờ chỉ ở mức trung bình, chưa có gì bứt phá. Thế nhưng, đúng 10 ngày tới, tài vận của Ngọ lại rất vượng, lộc lá xung thiên, con giáp này có khả năng thăng tiến ầm ầm, tài khoản tăng theo cấp số nhân. May mắn hơn, có thể Ngọ còn trúng số độc đắc, một bước vươn lên thành đại gia số má. 

Với người làm công ăn lương, công việc của Ngọ diễn ra suôn sẻ, mở ra đường quan lộ xán lạn, cơ hội tăng lương, tăng thưởng trong tầm tay. Người làm kinh doanh thì hàng cứ đầy lại vơi, càng đầu tư lại càng sinh lời.

Nhờ các mối quan hệ hiện có, một vài chú Ngựa còn độc thân sẽ nhận thêm được những công việc tay trái hái ra tài lộc. Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp nhắc nhớ, Ngọ nên quan tâm đến sức khỏe và người thân trong gia đình, tránh việc quá sa đà vào công việc. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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Theo sách tử vi Tân Sửu 2021, đây là 3 con giáp thiện lương, được ơn trên để mắt, đưa đường chỉ lối giúp tìm được cơ hội làm ăn hiếm có, một hưởng mười, tiền nhiều vô kể trong 6 tháng tới.

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