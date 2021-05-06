Đúng nửa năm tới: 3 tuổi sống tử tế lại được ơn trên dìu dắt, thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra, giàu sang vô đối

Người cầm tinh con Rồng dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, nhanh nhẹn, nhạy bén với thời cuộc. Mặc dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường, Thìn vẫn không nề hà, bình tĩnh xử lý vấn đề một cách thấu tình đạt lý, khiến ai ai cũng phải kiêng nể. Vậy nên con giáp vẫn bình yên vô sự, tai qua nạn khỏi.

Sách tử vi Tân Sửu 2021 có nói, trong nửa năm tới, nhờ được cát tinh chiếu rọi, lại thêm đồng nghiệp, cấp trên yêu quý nên con giáp tuổi Thìn sẽ như chuột sa chĩnh gạo, ngồi chơi cũng có tiền ùa vào nhà. Tử vi nêu rõ, càng về cuối năm, Thìn càng thêm phúc thêm phần, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Điềm đạm, chăm chỉ, thiện lương và chịu thương chịu khó nên người tuổi Sửu lại được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Đi đến đâu, con giáp này cũng có quý nhân theo chân đến đấy, thần tài rót lộc. Tử vi 12 con giáp cho hay, Sửu sẽ đếm tiền sái tay, phải mua thêm két sắt để chứa mới xuể trong nhiều tháng tới.

Thế nên, dù hiện tại khó khăn khốn cùng, Sửu cũng đừng nản chí. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhờ sự thiện lương và luôn tích cực vươn lên, bạn sẽ được cấp trên để mắt, đồng nghiệp đồng tâm hỗ trợ trong thời gian tới. Người làm ăn buôn bán sẽ được dịp tiếng lành đồn xa, người ra vào mua bán tới tập. Cứ thế, Sửu sẽ được đáp đền xứng đáng với những công sức, tâm huyết mình đã bỏ ra. Tiền của ào ào chảy vào túi là lá số tử vi đã an bài cho Sửu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão nổi tiếng là con giáp khôn ngoan, nhạy bén với thời cuộc. Dù luôn sống trong sung sướng, giàu sang nhưng người tuổi Mão không bao giờ lấy đó để ra uy với người khác. Trái lại, con giáp may mắn này còn luôn giơ tay giúp đỡ đồng nghiệp, người thân. Đây cũng chính là phúc phần mà Mão tích được, nên càng về hậu vận, Mão càng có cơ hội tích tụ lộc lá, tiền tài bủa vây.

Đúng 6 tháng tới, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, Mão sẽ được Thần Tài rót lộc, làm gì cũng suôn sẻ thành công, có thể gánh bạc tỷ vào nhà. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Mão. Không chỉ tài vận, tình duyên của con giáp này cũng vượng sắc, Mão độc thân sẽ có cơ hội gặp được một nửa của đời mình, tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người ấy.

Ảnh minh họa: Internet

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