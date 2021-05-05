Đúng 9h ngày 7/5, 3 tuổi may mắn một bước lên tiên, phú quý phát tài, đời giàu sang rực rỡ, tiền của ập đến nhà

Thông minh, sáng tạo và yêu thích tự do, luôn sống trong tâm thế tích cực, Hợi có được rất nhiều trải nghiệm giá trị, được nhiều người yêu mến. Dù sống trong điều kiện sung sướng hơn người khác, thế nhưng, một khi đã tập trung làm việc Hợi sẽ cống hiến hết mình, chăm chỉ hết phần thiên hạ.

Nhờ thế, con giáp may mắn tuổi Hợi được cấp trên trọng dụng, trao cho vô số cơ hội để vươn lên. Theo tử vi 12 con giáp , vào đúng ngày 7/5, Hợi sẽ được cấp trên giao cho trọng trách lớn hoặc điều chuyển vị trị. Từ đây, cơ hội thăng chức, tăng lương chờ Hợi sẵn, số lắm của nhiều tiền, đếm bạc sái tay là lá số tử vi an bài cho Hợi.

Ngọ là con giáp thông minh, nhanh nhạy và dám nghĩ dám làm. Trong khi người khác thấy khó khăn mà nản, chùn bước, Ngọ lại là người chưa bao giờ biết chùn chân mỏi gối. Sự liều lĩnh, lăn lộn, cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh chính là chìa khóa mang lại thành công cho con giáp tuổi Ngọ.

Khổ tận cam lai, đúng ngày 7/5 tới đây, nhờ có bề trên nâng đỡ, quý nhân chiếu cố, Ngọ sẽ tha hồ gánh tiền vào nhà. Sự nghiệp thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, con giáp tuổi Ngựa chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, gia đình thêm phần yên ấm, vui vầy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bản tính hiền lành, chăm chỉ và sống ngay thẳng. Dù là nam hay nữ, Dậu đều không biết lươn lẹo là gì, càng không biết hãm hại, ganh đua kẻ khác. Cứ lẳng lặng làm việc, chứng minh năng lực qua kết quả trong công việc là phong cách thường thấy ở Dậu.

Chân thành, điềm đạm là thế nhưng một khi đối diện với kẻ tiểu nhân hiểm ác, Dậu sẽ không tỏ ý nhân nhượng. Theo tử vi 12 con giáo, Dậu sẽ có số may mắn liên tục trong ngày 7/5, con giáp này nhận được lộc trời, càng về cuối ngày càng, cơ hội làm giàu càng tới gần, quý nhân xuất hiện đưa đường chỉ lối giúp Dậu tìm đường làm ăn, hoặc kiếm nghề tay trái để cải thiện thu nhập. Cát tinh chiếu rọi, trong ngày 7/5, Dậu được khuyên nên tiến hành các kế hoạch, dự định của mình thì sẽ thành công, lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả