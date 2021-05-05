Đúng 30 ngày tới: Thần Phật ưu ái, 3 tuổi vừa bước ra đường sa chân chĩnh vàng, tiền của nhiều như mưa, cuộc sống lên hương, giàu sang vô đối

Dậu là con giáp hiền lành, thật thà và rất có trách nhiệm trong công việc. Nhờ thế, con giáp may mắn này được cấp trên trọng dụng, để mắt, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên Dậu làm gì cũng may mắn hanh thông, dự án nào cũng thuận lợi phát triển.

Khổ tận cam lai, đúng 30 ngày tới, sau những khốn khó cơ cực, con giáp tuổi Dậu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Lộc lá xông thiên, vận may liên tục tìm đến khiến Dậu luôn ngập trong biển tiền, làm đâu thắng đó, tiền ùn ùn chui vào túi. Vậy nên, dẫu đang khốn khó đến mấy, Dậu cũng nên vững tin, cố gắng vươn lên chiến thắng nghịch cảnh, giàu sang sung sướng sẽ chờ đợi Dậu trong vài này tới đây thôi.

Ngọ nổi tiếng là con giáp thông minh, bản lĩnh lại có gan làm giàu, dù lớn lên trong khó khăn, chẳng thể cậy nhờ vào bất cứ ai nhưng người tuổi Ngựa chưa bao giờ tuyệt vọng. Con giáp này dám nghĩ dám làm, có chí tiến thủ và không sợ thất bại, sau mọi thử thách của cuộc đời, Ngọ chắc chắn hái trái ngọt của đời mình.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 30 ngày tới, các Ngọ dù là nam hay nữ đều sẽ được thần tài chấm số đỏ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Đặc biệt, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh hoặc phát triển nghề tay trái, Ngọ hãy chớp lấy thời cơ để gánh lộc vào nhà, trở thành đại gia chỉ sau một đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bị tiểu nhân quấy phá, gièm pha, người mình tin tưởng hãm hại nên Mão phải gồng gánh nhiều khó khăn trong những tháng đầu năm 2021. Bao nhiêu tiền bạc bấy lâu nay tích cóp của Mão đều đổ sông đổ bể, khốn khó trăm bề, cực khổ vô cùng, thậm chí còn lâm vào cảnh túng thiếu bần cùng.

May mắn thay, nhờ có cát tinh soi chiếu nên từ tháng 5/2021 trở đi, Mão sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Chẳng những trả hết nợ nần, dẹp hết tiểu nhân ngáng đường, con giáp tuổi Mão còn có bạc tỷ trong tay, số dư trong tài khoản cứ tăng liên tục, rung đùi nhàn hạ.

Ảnh minh họa: Internet

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