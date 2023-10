10 ngày tới, 3 tuổi may mắn hút hết tài lộc thiên hạ, bạc TỶ đổ sập xuống cửa nhà, tối ngày đếm tiền sái tay

Theo tử vi 12 con giáp , Hợi đứng đầu trong những con giáp có số hưởng, đi đến đâu đều có lộc lá vây quanh đến đó. Từ nay đến giữa tháng 5, Hợi sẽ là con giáp may mắn đón nhận song hỷ. Đầu tiên là hỷ sự trong đường công danh, sự nghiệp. Những công sức của Hợi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, cấp trên sẽ bắt đầu để mắt, giao cho bạn những trọng trách mới. Với bản lĩnh không ngại khó của mình, Hợi sẽ chinh phục mọi khó khăn trước mắt. Lại thêm thần may mắn quấn chân, con giáp này làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Từ đây, cơ hội thăng chức, tăng lương đang đợi Hợi.

Về đường tình duyên, Hợi cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân tuổi Hợi sẽ thoát ế vì có người mai mối hoặc gặp mối duyên "sét đánh". Với Hợi đã có gia đình, đường tiền tài sung túc khiến cho gia đạo thêm yên tấm, no đủ bội phần.

Theo tử vi ngày mới, Thìn sẽ là con giáp may mắn kiếm được nhiều tiền trong thời điểm 10 ngày tới. Con giáp này nay đã không còn vướng phải khó khăn do tiểu nhân ám phá, ngáng đường. Mọi thị phi đã được sáng tỏ, từ đây, người tuổi Thìn sẽ được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp cũng không còn ác cảm với bạn. Các công việc, dự án mới do Thìn đảm trách bỗng mang về lợi nhuận khủng. Con giáp này đứng trước cơ hội thăng chức, hoặc được thưởng lớn vì sự thể hiện tốt trong công việc.

Tuy nhiên, bản tính tin người, Thìn nên tiếp tục cẩn trọng trong những mối quan hệ mới, đừng để bản thân mình bị kẻ xấu lừa gạt, lừa tiền lẫn tình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân nổi tiếng là con giáp nhanh nhẹn, biết thế biết thời, luôn lăn xả đi trước mọi người. Vốn tính phóng khoáng, Thân đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến, trọng dụng. Theo tử vi ngày mới, trong vòng 10 -15 ngày tới đây, được Thần Tài chỉ điểm, Cát tinh chiếu rọi, công việc của Thân sẽ ngày một tiến xa hơn mong đợi. Tiền bạc đổ về liên tục khiến Thân nhiều khi phải "mỏi mệt" vì cảnh đếm tiền sái tay.

Đối với người kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, việc làm ăn sẽ thuận lợi hơn khi tiếng lành đồn xa, người người kéo đến tranh mua tranh bán. Từ đây, lộc lá đầy mình, của nả vây quanh, tiền bạc như nước lũ khiến con giáp tuổi Thân cứ thế mà rung đùi hưởng lạc.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả