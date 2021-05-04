Sách trời chỉ rõ: Người sinh những tháng này được quý nhân che chở, vận trình vụt sáng, phúc lộc vây quanh trong tháng 5/2021

12 con giáp tử vi 04/05/2021 00:05

Theo tử vi ngày mới, những người có tháng sinh phú quý dưới đây sẽ được quý nhân che chở, vận trình vụt sáng trong tháng 5/2021.

Tháng 7 âm lịch

Người sinh tháng 7 âm lịch hiền lành, nhân hậu. Đây là tuýp người sống tình nghĩa, giúp đời giúp người mà không cần báo đáp, do đó, càng về hậu vận, phúc phần của họ càng thêm đầy đặn. Người sinh tháng 7 cũng là người khéo léo trong các mối quan hệ do họ luôn đối nhân xử thế bằng sự chân thành, thiệt tình. Vì thế, họ có nhiều bạn bè, người quý mến. Đây cũng là những người sẽ quay lại giúp đỡ họ mỗi khi khốn khó. 

Theo tử vi ngày mới, người sinh vào tháng 7 âm lịch sẽ gặp được quý nhân phù trợ, có thể là bạn bè ở nước ngoài, hoặc họ hàng lâu năm chưa gặp. Đặc biệt vào tháng 5/2021, vận tài lộc của họ khởi sắc, tiền bạc và sự nghiệp đều tấn tới, dồi dào.

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Ảnh minh họa: Internet

Tháng 2 âm lịch

Người sinh vào tháng 2 âm lịch là người nhiều tham vọng, can trường, luôn cố gắng vươn lên làm chủ vận mệnh. Họ thông minh, nhanh nhẹn, trong hoàn cảnh ngặt nghèo, khốn khó vẫn tìm ra cách giải quyết. Dù làm gì, ở đâu, những người này cũng tìm được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp.

Theo tử vi tháng 5, người sinh tháng 2 âm lịch liên tiếp gặp may mắn, được bề trên nâng đỡ. Nếu cố gắng tiến về phía trước, những kế hoạch của họ đều có kết quả tốt đẹp. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc ngày một nhiều, tình duyên cũng viên mãn là lá số tử vi đặt sẵn cho người này. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tháng 12 âm lịch

Tháng 12 âm lịch là tháng sinh phú quý. Người sinh vào tháng này thường tính tình ôn hòa, quan tâm đến người khác. Theo tử vi tướng số, người sinh tháng 12 thường được ban nhiều phúc đức, phước lành, nên luôn có quý nhân kề bên, tổ tiên phù hộ. Khi trưởng thành, họ vừa có thực lực, vừa gặp may mắn khiến cuộc sống luôn đủ đầy, nhiều người ao ước.

Trong tháng 5/2021, vận trình của người sinh tháng 12 âm lịch không còn khó khăn, chỉ có may mắn quấn chân, lộc lá vây quanh. Tử vi nhắc nhở, chỉ cần tránh xa thị phi, người sinh tháng này làm gì cũng đạt thành tựu, trở ngại có quý nhân giúp đỡ.

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Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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