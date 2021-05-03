Tháng 5/2021: 3 tuổi đen đủi bị hung tinh soi chiếu, tiểu nhân quấy phá, bị quý nhân phật lòng, dễ ôm món nợ khổng lồ

Dần là con giáp mạnh mẽ, can trường, luôn cố gắng để vươn lên và quyết đoán trong công việc. Thế nhưng, chính vì thành công đến quá sớm, sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nên con giáp tuổi Dần bị không ít người ganh ghét, đố kỵ mà bày mưu tính kế hãm hại.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, trong tháng 5, Dần phải đề cao cảnh giác. Đặc biệt, vào những ngày giữa tháng, hung tinh soi chiếu, xui xẻo đủ đường, người tuổi Hổ đừng nên dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, cũng đừng cho vay mượn tiền bạc kẻo dính họa bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Với Dần nào đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh thì nên chờ đến qua tháng này hẵng bắt tay vào thực hiện.

Trời sinh Sửu là con giáp chân thành, thiện lương và chẳng bao giờ bon chen với đời, sân si với người. Chăm chỉ, dám dấn thân, không quản gian khó nên Sửu được cấp trên cất nhắc, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt ngay từ thời còn trẻ.

Tử vi 12 con giáp cho hay, chính vì quá hiền lành, thật thà nên không ít lần con giáp tuổi Trâu lại bị kẻ xấu lôi vào thị phi, đưa lời gièm pha xấu xa. Những lời bịa đặt đã khiến uy tín của Sửu bị ảnh hưởng ít nhiều, đặc biệt ảnh hưởng đến việc thăng chức, tăng lương sau này. Thay vì nhún nhường, im lặng cho qua Sửu hãy đối mặt với tiểu nhân để họ không dám “ném đá giấu tay” nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thật thà, có trách nhiệm trong công việc nhưng vì đôi khi nóng nảy, hay muốn thể hiện tài năng nên Thân khiến khá nhiều người phật lòng. Nếu không sớm hóa giải những hiểu lầm, khúc mắc, đồng thời điều chỉnh cách cư xử không phải phép thì Thân sẽ đánh mất khá nhiều mối lương duyên, trong đó có các quý nhân sẽ giúp đỡ cho sự nghiệp của Thân.

Tử vi tháng 5 cho hay, chỉ cần tiếp thu ý kiến của người khác, luôn có trách nhiệm trong công việc, dũng cảm đối mặt với thị phi thì Thân sẽ tránh được họa hao tài. Bước sang tháng 6/2021, con giáp tuổi Khỉ lại ăn nên làm ra, may mắn hết phần thiên hạ.

Ảnh minh họa: Internet

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