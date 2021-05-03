Tháng 5/2021: 3 tuổi đen đủi bị hung tinh soi chiếu, tiểu nhân quấy phá, bị quý nhân phật lòng, dễ ôm món nợ khổng lồ

12 con giáp tử vi 03/05/2021 12:02

Theo tử vi 12 con giáp, trong tháng 5/2021, 3 tuổi đen đủi sau sẽ gặp họa bị tiểu nhân quấy phá, ngáng đường khiến công việc không thể suôn sẻ, còn đứng trước mối lo ôm món nợ khủng.

Tuổi Dần

Dần là con giáp mạnh mẽ, can trường, luôn cố gắng để vươn lên và quyết đoán trong công việc. Thế nhưng, chính vì thành công đến quá sớm, sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nên con giáp tuổi Dần bị không ít người ganh ghét, đố kỵ mà bày mưu tính kế hãm hại. 

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, trong tháng 5, Dần phải đề cao cảnh giác. Đặc biệt, vào những ngày giữa tháng, hung tinh soi chiếu, xui xẻo đủ đường, người tuổi Hổ đừng nên dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, cũng đừng cho vay mượn tiền bạc kẻo dính họa bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Với Dần nào đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh thì nên chờ đến qua tháng này hẵng bắt tay vào thực hiện.

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp chân thành, thiện lương và chẳng bao giờ bon chen với đời, sân si với người. Chăm chỉ, dám dấn thân, không quản gian khó nên Sửu được cấp trên cất nhắc, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt ngay từ thời còn trẻ. 

Tử vi 12 con giáp cho hay, chính vì quá hiền lành, thật thà nên không ít lần con giáp tuổi Trâu lại bị kẻ xấu lôi vào thị phi, đưa lời gièm pha xấu xa. Những lời bịa đặt đã khiến uy tín của Sửu bị ảnh hưởng ít nhiều, đặc biệt ảnh hưởng đến việc thăng chức, tăng lương sau này. Thay vì nhún nhường, im lặng cho qua Sửu hãy đối mặt với tiểu nhân để họ không dám “ném đá giấu tay” nữa.

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thật thà, có trách nhiệm trong công việc nhưng vì đôi khi nóng nảy, hay muốn thể hiện tài năng nên Thân khiến khá nhiều người phật lòng. Nếu không sớm hóa giải những hiểu lầm, khúc mắc, đồng thời điều chỉnh cách cư xử không phải phép thì Thân sẽ đánh mất khá nhiều mối lương duyên, trong đó có các quý nhân sẽ giúp đỡ cho sự nghiệp của Thân. 

Tử vi tháng 5 cho hay, chỉ cần tiếp thu ý kiến của người khác, luôn có trách nhiệm trong công việc, dũng cảm đối mặt với thị phi thì Thân sẽ tránh được họa hao tài. Bước sang tháng 6/2021, con giáp tuổi Khỉ lại ăn nên làm ra, may mắn hết phần thiên hạ.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Tử vi tuần mới (3/5-9/5/2021): Tý - Dậu may mắn kiếm tiền tỷ, Tuất cẩn trọng họa hao tài

Tử vi tuần mới (3/5-9/5/2021): Tý - Dậu may mắn kiếm tiền tỷ, Tuất cẩn trọng họa hao tài

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 3/5 đến 9/5/2021 nhằm nắm bắt được vận trình tuần tới, chuẩn bị cho mình kế hoạch làm việc và học tập để mọi việc suôn sẻ, hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi ngày mới tử vi tháng 5

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ