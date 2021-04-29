SỐ ĐỎ hơn son, 3 tuổi may mắn ngút trời, gặp cơ hội làm ăn lớn, thoát kiếp nghèo hèn, vươn lên làm đại gia số má trong 3 năm tới

12 con giáp tử vi 29/04/2021 23:57

Theo sách Tử vi năm Tân Sửu 2021, nếu thuộc 3 con giáp may mắn ngút trời này, bạn sẽ có cơ may thoát kiếp nghèo hèn, vươn lên làm đại gia, lắm tiền nhiều của trong 3 năm tới.

Tuổi Ngọ

Thông minh, điềm đạm, lại sống có trách nhiệm trong công việc nên dù làm công hay làm chủ, con giáp tuổi Ngọ cũng gặt hái được rất nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Càng chí thú làm ăn, càng dám nghĩ dám, người tuổi Ngọ càng kiếm được bộn tiền, giàu nhanh hơn nước lũ. 

Từ tháng 5/2021 trở đi, con giáp tuổi Ngọ sẽ bắt đầu được cát tinh chiếu mệnh. Thế nên, nếu được cấp trên giao phó cho một nhiệm vụ khó nhằn, Ngọ đừng do dự, hãy dốc cạn sức để hoàn thành. Cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào nhà đang chờ bạn phía trước. Với người buôn bán nhỏ lẻ, 3 năm tới là cơ hội để mở rộng thị trường và mối làm ăn, nâng cấp cơ sở buôn bán, tiếng lành đồn xa, hàng hóa về nhanh rồi lại bán nhanh. Tiền của ngập nhà chính là phúc phần định sẵn cho tuổi Ngọ thời gian tới đây. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp chăm chỉ, cần cù, luôn chịu thương chịu khó. Dù lớn lên trong nghèo khó, trầy da tróc vảy lắm phen, Thìn hầu như chưa bao giờ gục ngã và đầu hàng số phận. Nhờ sự khéo léo, tinh tế trong ứng xử hàng ngày, Thìn được quý nhân thương yêu, hết lòng nâng đỡ.

Trong 3 năm tới đây, từ năm nay đến 2023, tử vi 12 con giáp cho hay, tuổi Thìn sẽ khiến ai cũng phải ganh tỵ với khả năng kiếm tiền của mình. Chẳng những vận tài lộc đỏ như son, Thìn độc thân sẽ có vận tình duyên ấm êm viên mãn, ai cũng phải hờn ghen với hạnh phúc của cặp đôi này. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên Tý luôn nổi bật với sự tài giỏi, thông minh hiếm ai bì kịp. Hơn cả, con giáp tuổi Tý luôn có gan làm giàu, dám dấn thân và có khả năng phán đoán cực chính xác. Thế nên, dù bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân quấy phá, Tý vẫn luôn mạnh mẽ vượt qua sóng gió, càng dám đương đầu lại càng bình yên vô sự.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 cho hay, từ tháng 5/2021 đến cuối năm 2023, con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo. Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nuông chiều hết mực, Tý đánh đâu thắng đó, cứ thế mà giàu ú ụ. Người làm công ăn lương được sếp cất nhắc lên vị trí cao hơn, là tiền đề để tiền của chảy vào nhà. Người buôn bán làm ăn sẽ kiếm được đối tác làm ăn lớn, từ đây lợi nhuận tăng lên vèo vèo theo cấp số nhân. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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