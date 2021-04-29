Phú quý ùa vào nhà, vận khí xung thiên, 3 tuổi có của ăn của để trong 2 năm tới, làm gì cũng có tiền, nhà lầu xe hơi chờ sẵn

12 con giáp tử vi 29/04/2021 18:14

Theo tử vi 12 con giáp, đây là 3 tuổi may mắn nhất trong 2 năm tới, làm gì cũng có của ăn của để, lộc lá xung thiên, tiền bạc chất đầy nhà.

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu nhân hậu, hiền lành và biết đối nhân xử thế với người đời. Nếu người khác ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân thì Dậu chẳng hề so đo tính toán với ai mà luôn sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, cơ cực. Nhờ nghĩa tình, thiện lương nên Dậu tích được rất nhiều công đức. Nhờ thế, càng về hậu vận, con giáp tuổi Dậu càng đắc tài đắc lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Theo tử vi 12 con giáp, trong vòng 2 năm tới, do được quý nhân đưa đường chỉ lối, ơn trên để mắt, sự nghiệp của Dậu sẽ có cơ hội thăng tiến vèo vèo. Nếu đang theo nghiệp buôn bán kinh doanh thì Dậu ắt phát tài cực to, tiền chất chật nhà.

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Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Tỵ

Có trách nhiệm trong công việc, không sợ khổ cực nên càng chí thú làm ăn, Tỵ càng có nhiều cơ hội đổi đời. Đặc biệt, tử vi chỉ rõ, 2 năm tới đây, thần tài soi chiếu, quý nhân tương trợ nên Tỵ có cơ may nằm trên đống vàng, cứ thế mà tận hưởng cuộc sống ngập trong nhung lụa.

Sách tử vi có nói, nếu đang khó khăn, vất vả thì Tỵ cũng đừng vội nản chí, nếu có cơ hội mới trong công việc Tỵ hãy chớp lấy ngay lập tức bởi nó có thể thay đổi vận mệnh của bạn. Nghèo mấy cũng thành đại gia, trả sạch nợ nần, rung đùi đếm tiền là tương lai trời đã an bài cho con giáp tuổi Tỵ trong 2 năm tới. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thông minh, nhanh nhẹn và cực khôn khéo nên đi đến đâu, Ngọ cũng được quý mến, thương yêu. Hơn thế, nhờ có chí tiến thủ, không sợ khổ cực nên Ngọ có thể dễ dàng vượt qua cảnh khốn khó để vươn lên làm chủ đời mình.

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, từ tháng 5/2021, Ngọ sẽ được thần tài điểm danh, bề trên rót lộc nên làm gì cũng may mắn thuận lợi. Người làm công ăn lương sẽ thăng chức tăng lương, có khoản tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Người buôn bán tiếng lành đồn xa, khách tới vồ vập, hàng cứ đầy rồi lại vơi. Làm chơi hưởng thật, phú quý quấn chân là số phận an bài cho Ngọ trong 2 năm tới. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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