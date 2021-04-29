Đúng 7 ngày đầu tháng 5/2021, những con giáp liên tiếp gặp cơ hội thăng chức, phát tài, tiền của tăng đột biến khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen

Trong 7 ngày đầu tháng 5, dù làm công hay buôn bán nhỏ lẻ thì con giáp may mắn tuổi Thìn cũng có thêm nhiều nguồn thu nhập mới, giúp tiền của trong túi tăng nhanh bất ngờ. Tử vi dự đoán, Thìn dễ dàng kiếm được món lợi nhuận khổng lồ từ nghề tay trái hoặc nhận được khoảng thưởng bất ngờ, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, muốn đuổi cũng không đi.

Đặc biệt, lộc lá càng ngày càng dâng cao, càng về cuối tháng 5, con giáp giàu có này càng vượng vận tài lộc. Thìn đừng lo lắng, hãy cứ dấn thân, ngoan cường trước mọi thử thác mới, vì sách tử vi chỉ rõ, cơ hội thăng tiến, tăng lương trong công việc bởi đấy chính là phúc phần bề trên đã sắp đặt cho Thìn.

Hiền lành, nhân hậu lại khôn khéo nên con giáp tuổi Sửu được rất nhiều người quý mến, ơn trên hết lòng chở che, giúp đỡ khi Sửu gặp khó khăn. Theo tử vi 12 con giáp, tuần đầu tiên của tháng 5, thần tài sẽ yêu chiều Sửu đến mức liên tục rót lộc vào túi, khiến con giáp này tiêu tiền mãi không hết, cứ vơi lại đầy. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu chính là lộc lá Sửu xứng đáng nhận được.

Tuy nhiên, tử vi nhắc rõ, Sửu không vì có tiền có của mà khoe khoan với thiên hạ, bởi dễ dính họa thị phi, ám vào đường tài vận khiến dễ mất tiền như trở bàn tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nổi tiếng là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và có gan làm giàu, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp, Tý đã sớm khẳng định tài năng, vị trí trong cuộc sống và chốn công sở. Càng dấn thân, càng nỗ lực theo đuổi đam mê, con giáp tuổi Tý càng vượng vận tài lộc, của nả theo nhau quấn chân vào nhà.

Bước sang tháng 5/2021, con giáp may mắn này sẽ vô cùng may mắn. Đặc biệt, trong những ngày đầu tháng, con giáp này sẽ có cơ hội đươc thăng chức, tăng lương, cấp trên để mắt. Với người làm ăn buôn bán, hàng cứ vơi rồi lại đầy, tiếng lành đồn xa, khách hàng tìm đến liên tiếp là phúc phần dành cho Tý.

Ảnh minh họa: Internet

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