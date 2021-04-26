Ngày xui tháng hạn đã qua, từ 2021 - 2025, 3 con giáp được Thần Tài réo tên liên tục, bước vào thời hoàng kim, chào đón bạc vàng kéo vào chật cửa

12 con giáp tử vi 26/04/2021 18:03

Sách tử vi có nói, 3 con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận xui, đón thời hoàng kim để sang trang mới, lộc lá phủ phê đầy nhà, vàng bạc chất đầy két trong 5 năm tới đây.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn là con giáp may mắn sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim trong 5 năm tới, rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay. Vận tiền tài của Thìn đổ về, tiền của nhiều đến nỗi tiêu không hết, lộc lá chất thành núi. Với người làm công ăn lương, những dự án lớn được cấp trên giao cho giúp Thìn khẳng định được vai trò vị trí của mình trong công việc. Cơ hội thăng chức, tăng lương nhìn thấy rõ. 

 

Với người làm ăn buôn bán, dù là làm lớn hay nhỏ, các mối quan hệ bạn hàng ngày càng phát triển, tiếng lành đồn xa khiến hàng cứ vơi lại đầy, việc kinh doanh hanh thông thuận lợi. 

Bên cạnh đó, vận tình duyên vượn sắc. Chuyện tình cảm của Thìn cũng nhận được nhiều tin vui. Người độc thân thoát ế, người có gia đình thêm viên mãn, đong đầy. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới, Sửu là con giáp may mắn sẽ vượt phong ba bão tố từ năm 2021 này, cuối cùng cũng đạt được thành tựu sáng chói sau quãng thời gian khó khăn. Năm 2021 - 2025, bạn bắt đầu bước vào giai đoạn hoàng kim, tiền bạc đổ về liên tục, nhà lầu xe sang đợi sẵn. Thời điểm này, Sửu được khuyên nên tích lũy gửi ngân hàng hoặc đầu tư vào lĩnh vực nào đó để kiếm lời.

Chuyện tình cảm của Sửu cũng vô cùng thăng hoa. Người độc thân tuổi Sửu không còn kén chọn, mở lòng nhiều hơn nên có nhiều mối duyên lành như ý. Với Sửu có gia đình, cuộc sống đủ đầy khiến vợ chồng hòa thuận, con cái nghe lời ngoan ngoãn. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp thông minh, đồng thời luôn cần cù, chịu khó vươn lên trong công việc và cuộc sống. Nhiều năm qua, con giáp này luôn nỗ lực hết mình, dù chưa đạt được thành quả như Tỵ mong mỏi. Những khó khăn, mâu thuẫn trước đây đã qua đi, Tỵ chuẩn bị đón cơn mưa lời khen, cơ hội thăng chức đổ về liên tục trong vài năm tới. Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần để chờ đón lộc trời ban, ơn trên trọng thưởng.

Bên cạnh đó, vận tình duyên của Tỵ sẽ gặp nhiều điều thú vị. Nữ tuổi Tỵ độc thân không còn một mình lẻ bóng, được nhiều người săn đón, tán tỉnh. Nam tuổi Tỵ đi đến đâu là nổi bật đến đó. Nhìn chung, vận tình duyên, tài lộc của Tỵ vượng sắc trong thời điểm hoàng kim sáng chói này.

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Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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