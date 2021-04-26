Đúng 77 ngày tới, Thần Tài dung túng, 3 tuổi SỐ HƯỞNG nằm duỗi mà ăn, của nả chật nhà, tiền chất cao như núi

12 con giáp tử vi 26/04/2021 12:13

Theo tử vi 12 con giáp, trong 77 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài chỉ mặt, ưu ái mang lộc lá đến nhà, của nả cứ thế nối đuôi nhau chạy vào két sắt.

Tuổi Mùi

Những tháng đầu năm, người cầm tinh con Dê đã phải đối mặt với khó khăn trắc trở, có người chấp nhận mất mát về vật chất, thế nhưng sự tích cực lạc quan và luôn vui vẻ đối mặt với mọi chuyện đã giúp họ vượt qua mọi thứ.

Bước sang tháng 5,6, tử vi 12 con giáp nêu rõ, Mùi sẽ có nhiều cơ hội để hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Được cấp trên để mắt, người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện bản lĩnh bản thân. Người kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ được dịp mở rộng con đường làm ăn. Chẳng những tiền ùn ùn chui vào túi, Mùi còn có cơ may trúng số phát tài, trở thành con giáp giàu có nhất đời.

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, chịu thương chịu khó lại biết cách đối nhân xử thế nên Dậu được ơn trên hết lòng thương yêu, nâng đỡ mà rót lộc vào nhà. Thời gian qua, dù có nhiều trở ngại trong công việc, Dậu cứ kiên trì tiến về phía trước, vững tin vào lựa chọn của mình thì Dậu ắt song hỷ lâm môn, muốn khổ cũng chẳng được.

Đặc biệt, trong 77 ngày tới, nhờ có cát tinh soi chiếu, dù làm thuê hay làm chủ Dậu làm gì cũng may mắn, như ý suôn sẻ. Sách tử vi chỉ rõ, chỉ cần dám dấn thân và chớp lấy mọi thời cơ trước mắt, thời gian này sẽ chính là bước ngoặt lớn, giúp sự nghiệp của Dậu phất lên như diều gặp gió.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mạnh mẽ, cá tính và có gan làm giàu, người tuổi Thìn dù là mệnh nam hay nữ đều chưa bao giờ đầu hàng số phận. Sinh ra trong bần hàn, lớn lên trong khốn khó nhưng người tuổi Rồng vẫn có thể dựa vào bản thân để gầy dựng nên cơ đồ, trở thành đại gia số má ở tuổi 40. 

Khổ tận cam lai, từ tháng 5 đến tháng 8/2021, nhờ có hồng phúc tề thiên, quý nhân tương trợ nên Thìn làm đâu thắng đó, tiền đẻ ra tiền, thành công ngoài mong đợi. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Thìn có thể công thành danh toại, cuộc sống tình tiền viên mãn không ai sánh bằng.  

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Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Tháng 5 chuyển mình RỰC RỠ, 3 tuổi hỷ sự may mắn bủa vây bất ngờ, làm gì cũng suôn sẻ, có cơ hội đếm tiền 'sấp mặt'

Tháng 5 chuyển mình RỰC RỠ, 3 tuổi hỷ sự may mắn bủa vây bất ngờ, làm gì cũng suôn sẻ, có cơ hội đếm tiền 'sấp mặt'

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong tháng 5 này, đây là 3 tuổi sẽ nhận được tin vui và may mắn bất ngờ. Vận mệnh rực rỡ đến mức con giáp chỉ cần ngồi không là có thể đếm tiền sái tay.

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