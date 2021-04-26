Đúng 30 ngày tới, xui xẻo qua đi, vận may ùn ùn kéo đến, 3 tuổi gom hết BẠC VÀNG 4 phương, đếm tiền 'sấp mặt'

12 con giáp tử vi 26/04/2021 06:08

Tử vi 12 con giáp cho hay, 30 ngày tới là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp may mắn dưới đây, hãy tận dụng triệt để mọi cơ hội kiếm tiền để gom hết tài lộc trong thiên hạ.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ nhanh nhạy, linh hoạt và có đầu óc nắm bắt thời cơ và giỏi kiếm tiền. Đây là con giáp có tầm nhìn xa, biết đánh giá tình hình, từ đó phấn đấu không ngừng cho mục tiêu. Người cầm tinh con Ngựa cũng thường gặp quý nhân giúp đỡ, nên vận trình càng thuận lợi hơn.

 

30 ngày tới, Ngọ sống trong ngập tràn vận may và cơ hội. Con giáp may mắn này liên tiếp lập được thành công từ nhỏ tới lới, cuộc sống và công việc hanh thông. Thu nhập cũng tăng rất nhanh, của cải hay tiền bạc bốn phương tìm đường chạy vào nhà Ngọ.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần dù là nam hay nữ đều là con giáp có hoài bão lớn, lúc nào cũng cố gắng để có cuộc sống đủ đầy, sung túc. Con giáp này luôn làm việc có trách nhiệm, toàn tâm toàn ý vì công việc, hướng tới mục tiêu thăng tiến, có ý chí hoàn thiện mình.

Theo tử vi ngày mới, trong 30 ngày tiếp theo, tuổi Dần có cung tài lộc rộng mở, con đường sự nghiệp thênh thang. Trong cuộc sống của họ cũng có nhiều tin vui và điềm báo thuận lợi. Sự nghiệp vượng phát, tài lộc không ngừng đổ về nhà của Dần khiến con giáp này ngồi không đếm tiền "sấp mặt". 

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vừa chịu khó vừa siêng năng nên làm gì cũng rất nghiêm túc. Trong cuộc sống, con giáp tuổi Gà sống có phần hơi cứng nhắc, nếu khéo ăn nói một chút sẽ tìm được nhiều mối quan hệ tốt, thành công càng dễ dàng. Trong các mối quan hệ, sẽ có quý nhân chịu đứng ra giúp sức cho Dậu. 

Dậu cũng là một trong 3 con giáp có vận thế thăng hoa trong 1 tháng tới đây. Cuộc sống của Dậu như bước sang trang mới, cùng niềm vui tài lộc và công danh liên tục tìm tới. Cấp trên để mắt đến Dậu, cơ hội thăng chức, tăng lương, tiền đồ xán lạn đang đợi Dậu. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

7 ngày tới, 3 con giáp bị HUNG TINH ám quẻ, họa từ miệng chui ra, đề phòng tai ương bất ngờ, vận xui phá nhà phá cửa

7 ngày tới, 3 con giáp bị HUNG TINH ám quẻ, họa từ miệng chui ra, đề phòng tai ương bất ngờ, vận xui phá nhà phá cửa

Theo tử vi 12 con giáp, do bị hung tinh ám quẻ, 3 con giáp sau đây cần đề phòng họa thị phi, cẩn trọng mồm miệng kẻo vận xui ập vào phá nhà phá cửa trong 7 ngày tới đây.

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