2 tháng tới, 3 con giáp được NGỌC HOÀNG ưu ái, ơn trên chỉ điểm, đường tài lộc rộng mở, hầu bao đầy vàng bạc

12 con giáp tử vi 28/04/2021 12:08

Theo lá số tử vi Tân Sửu 2021, 2 tháng tới đây, 3 con giáp may mắn này sẽ có đường tài lộc rộng mở, lộc lá đầy mình, làm ăn suôn sẻ, tiền tỷ về tay, của nả tăng lên đến chóng mặt.

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp kiên nhẫn, chịu khó nhưng cũng nhanh nhạy và cực kỳ khôn ngoan. Dù không may mắn như những con giáp khác, nhờ ý chí kiên cường, tinh thần chịu thương chịu khó, năm Tân Sửu 2021 này, Tỵ sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. 

Trong 2 tháng tới, nhờ được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân thương tình chỉ điểm, Tỵ sẽ nhanh chóng trở thành con giáp giàu sang tột đỉnh, bạn bè đỏ mắt hờn ghen. Với người làm công ăn lương, sau khoảng thưởng lớn lễ 30/4, con giáp tiếp tục được cấp trên cất nhắc cho vị trí mới. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, càng về cuối tháng 6 càng thêm phúc thêm phần, lộc lá đầy mình là phúc phần trời đã an bài cho Tỵ.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sự thông minh, tài năng, bản tính phóng khoáng của Tý chính là chìa khóa mang lại thành công trong sự nghiệp cho họ. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2021, do bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân ngáng đường nên người cầm tinh con Chuột phải đối mặt với không ít khó khăn trong công việc, phải gánh lấy món nợ khá lớn.

Tý đừng vội nản lòng, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, chỉ cần bước chân vào tháng 5, Tý sẽ sang trang mới cuộc đời. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, Tý sẽ trở thành con giáp may mắn nhất tháng, cứ ngủ một giấc thức dậy lại thấy tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy. Tử vi ngày mới khuyên Tý nên chú ý chuyện tiền bạc, đừng quá khoe khoang dẫn đến họa mất tiền vì bị kẻ khác dòm ngó. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Thẳng thắn, điềm đạm và chịu thương chịu khó nên dù nếm trải bao nhiêu khó khăn, vất cả, Sửu cũng không đầu hàng số phận. Con giáp này dám đương đầu với thất bại, dám đứng lên từ chính sai lầm của mình nên càng về hậu vận, Sửu càng ăn nên làm ra, lắm tiền nhiều bạc. 

Sách tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, trong 2 tháng tới, Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Công việc thịnh vượng thăng hoa, cấp trên bắt đầu để ý Sửu, tạo điều kiện tham gia các công việc mới khiến tài vận của Sửu cải thiện ngoạn mục. Tiền bạc đủ đầy khiến tình duyên thêm vượng sắc, gia đạo ấm êm viên mãn chính là những gì con giáp may mắn tuổi Sửu nắm chắc trong tầm tay.

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Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Tháng 5 vừa tới, 3 con giáp may mắn hết lo cơm áo gạo tiền, mở túi hứng BẠC TỶ, rung đùi nhàn hạ, sung sướng không ai bằng

Tháng 5 vừa tới, 3 con giáp may mắn hết lo cơm áo gạo tiền, mở túi hứng BẠC TỶ, rung đùi nhàn hạ, sung sướng không ai bằng

Theo tử vi 12 con giáp, vừa sang tháng 5, đây là những con giáp được Thần Tài chỉ điểm, lộc lá thi nhau nối gót vào nhà, tình tiền viên mãn, khiến ai cũng đỏ mắt ganh tỵ.

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