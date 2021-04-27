Tháng 5 vừa tới, 3 con giáp may mắn hết lo cơm áo gạo tiền, mở túi hứng BẠC TỶ, rung đùi nhàn hạ, sung sướng không ai bằng

12 con giáp tử vi 27/04/2021 17:59

Theo tử vi 12 con giáp, vừa sang tháng 5, đây là những con giáp được Thần Tài chỉ điểm, lộc lá thi nhau nối gót vào nhà, tình tiền viên mãn, khiến ai cũng đỏ mắt ganh tỵ.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chăm chỉ, siêng năng, không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Sửu thường được sinh ra trong gia đình không đủ đầy nên họ luôn khao khát một cuộc sống thượng lưu, đủ đầy sung túc. Như bao con giáp khác, tuổi Sửu cũng phải đối mặt với không ít khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Trong năm 2021 này, cuộc sống tuổi Sửu sẽ có nhiều sự thay đổi bất ngờ.

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu sẽ gặp được quý nhân phù trợ vào tháng 5/2021, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Sửu xây dựng cơ ngơi, tìm kiếm cơ hội đổi vận đổi đời. Nếu luôn cố gắng vươn lên, không ngại khó ngại khổ, cuối năm, khi tiền tài đong đầy, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều hỷ sự, tình duyên viên mãn, cuộc sống thăng hoa.

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong tháng 5/2021, Thìn sẽ có nhiều khoảng thời gian may mắn. Nhất là trong giai đoạn từ này 15/5 trở đi, người tuổi Rồng sẽ có tình duyên viên mãn dồi dào, tiền đầy túi tình đầy tim. Với những người còn độc thân tuổi Thìn, nhờ vượng vận đào hoa nên họ dễ dàng thoát ế.

Theo tử vi 12 con giáp, không chỉ tình duyên vượng sắc, đường tài lộc của tuổi Thìn cũng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Người làm công ăn lương sẽ kiếm bộn nhờ các hợp đồng lớn kéo nhau về bàn làm việc của Thìn. Trong khi đó, người buôn bán hoặc làm việc tự do sẽ được Thần Tài dung túng, tiền của thi nhau kéo vào túi. Tử vi lưu ý Thìn cẩn trọng trong tiền nong, kẻo bị họa mất tiền, mất của. 

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là con giáp có khả năng lãnh đạo nên rất dễ thăng tiến trong sự nghiệp. Bước sang năm 2021, vận may của tuổi Tý sẽ bùng nổ vô cùng may mắn. Vượng khí dồi dào giúp tuổi Tý nhanh chóng thăng chức, tăng lương, cuộc sống dư dả giàu có hơn người khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tử vi tháng 5/2021 chỉ ra, may mắn liên tục gõ cửa giúp tuổi Tý gặp hái được nhiều thành công. Tử vi ngày mới thấy rõ, chính nhờ cao nhân chỉ điểm mà Tý còn có thể “một bước lên trời” được điều chuyển lên vị trí công việc với quyền lực và thu nhập khiến người khác phải ngưỡng mộ.

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Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả

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Theo tử vi Tân Sửu 2021, 3 con giáp may mắn này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, may mắn bám chân, làm ăn thuận lợi, an phận sung sướng như tiên trong vòng 3 tháng tới

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