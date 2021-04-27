Vừa qua Rằm tháng Ba, 3 tuổi may mắn không cầu mà được của, lắm BẠC nhiều VÀNG, kinh doanh buôn bán thuận lợi

12 con giáp tử vi 27/04/2021 00:07

Nhờ có thần tài đeo bám, theo tử vi 12 con giáp, vừa qua Rằm tháng Ba, 3 con giáp may mắn này sẽ đếm tiền sái tay, bạc vàng trong két cứ vơi lại đầy, càng về cuối năm Tân Sửu càng phất lên vùn vụt.

Tuổi Ngọ

Nổi tiếng là con giáp thông minh, tài năng và linh hoạt trong xử lý tình huống nên Ngọ được rất nhiều người quý mến, bạn bè, đồng nghiệp đều kiêng nể. Đây cũng là lý do vì sao Ngọ luôn được cấp trên trọng dụng, tăng lương tăng thưởng liên tục. 

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, vừa qua Rằm tháng Ba âm lịch, Ngọ sẽ may mắn ngút trời. Cứ mở mắt là thấy có tiền sẵn trong túi, càng về cuối năm, Ngọ lại càng sung túc an nhàn chính. Tiền bạc phủ phê là lá số tử vi trời đã an bài cho Ngọ. Chỉ cần chăm chỉ làm ăn, Ngọ sẽ được ơn trên đền đáp xứng đáng. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, ngoan cường và có chí cầu tiến. Tử vi định sẵn, càng nỗ lực vươn lên Thìn càng lắm của nhiều tiền, tài lộc ập vào nhà ào ào như mưa trút lũ. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, sau ngày 26/4, Thìn sẽ ngập trong biển tiền.

Tử vi 12 con giáp khuyên, nếu hiện tại đang gặp khó khăn trong công việc, Thìn cũng đừng vội nản chí. Tài vận rực rỡ, cơ hội đổi đời cùng với những dự án lớn giúp tăng vị thế của Thìn đang bày ra trước mắt. Cơ hội thăng chức tăng lương, đếm tiền sái tay là lá số được định sẵn cho Thìn trong nhiều ngày tới. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng cực khôn ngoan, tinh tế, Sửu không dễ bị người khác có thể qua mặt, ức hiếp. Dẫu sinh ra trong nghèo khó nhưng chưa bao giờ người tuổi Trâu tự ti về xuất thân của mình. Họ xem gian khó là động lực để mình vươn lên, cố gắng đổi đời trong nay mai.

Trời không phụ lòng người, từ sau Rằm tháng Ba này, con giáp may mắn tuổi Sửu sẽ được quý nhân chiếu cố, phàm làm việc gì dù lớn hay nhỏ cũng suôn sẻ thành công. Chỉ cần Sửu luôn cố gắng nắm bắt mọi cơ hội trước mắt, không chùn bước trước khó khăn, tài vận dồi dào, tiêu tiền khỏi nghĩ chính là những gì Sửu nắm chắc trong tay.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Ngày xui tháng hạn đã qua, từ 2021 - 2025, 3 con giáp được Thần Tài réo tên liên tục, bước vào thời hoàng kim, chào đón bạc vàng kéo vào chật cửa

Ngày xui tháng hạn đã qua, từ 2021 - 2025, 3 con giáp được Thần Tài réo tên liên tục, bước vào thời hoàng kim, chào đón bạc vàng kéo vào chật cửa

Sách tử vi có nói, 3 con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận xui, đón thời hoàng kim để sang trang mới, lộc lá phủ phê đầy nhà, vàng bạc chất đầy két trong 5 năm tới đây.

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