90 ngày tới: Trời không phụ lòng người, 3 tuổi may mắn ăn nên làm ra, tiền của ào ào như trút nước, tất tả đếm tiền

12 con giáp tử vi 27/04/2021 06:06

Theo tử vi Tân Sửu 2021, 3 con giáp may mắn này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, may mắn bám chân, làm ăn thuận lợi, an phận sung sướng như tiên trong vòng 3 tháng tới

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nổi tiếng khôn ngoan, tinh tế và có gan làm giàu. Người cầm tinh con Rồng cũng dám liều lĩnh để có được thứ mình muốn, dám dấn thân và không ngừng phấn đấu từng ngày để hoàn thiện bản thân, vươn lên làm giàu. Nhờ nỗ lực tự thân, càng về hậu vận, đặc biệt sau tuổi 40, tuổi này càng đại cát đại lợi, tiền của chất đống. 

Trong vòng 3 tháng tới đây, sách tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, nhờ được thần tài điểm danh, tuổi Thìn sẽ có cơ hội đổi đời chỉ sau một đêm, còn có cơ hội trúng số độc đắc lớn. Làm đâu thắng đó, tiền ùn ùn chui vào túi, muốn khổ cũng chẳng được chính là lá số tử vi của Thìn trong 90 ngày tới. Tiền của đầy túi, con giáp này lại càng thêm viên mãn trong tình duyên, gia đạo yên ấm. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhanh nhẹn, có óc sáng tạo và có kinh nghiệm sống nên Tý rất giỏi trong giao tiếp, Con giáp này được đánh giá cao trong môi trường làm việc vì biết cách giải quyết những rắc rối, khó khăn trong công việc một cách suôn sẻ, khôn ngoan. Thế nên, người tuổi Chuột luôn được cấp trên ưu ái, đồng nghiệp hết lòng kiêng nể.

Theo tử vi 12 con giáp, từ tháng 5 trở đi, con giáp may mắn tuổi Tý sẽ làm ăn vượng phát, song hỷ lâm môn. Hãy để ý đến những mối quan hệ ở xa, vì sẽ có quý nhân xuất hiện giúp sức. Chẳng những có sự nghiệp hanh thông, Tý sẽ tha hồ tận hưởng những phút giây hạnh phúc êm đềm bên một nửa của mình. Tuy nhiên, Tý nên chú ý đặc biệt đến sức khỏe dạ dày. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là con giáp mạnh mẽ, bản lĩnh và không dễ dàng bỏ cuộc trước thất bại, Tỵ luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống dẫu trầy da tróc vảy lắm phen gặp vận hạn bủa vây. Những tháng đầu năm 2021 của Tỵ không mấy suôn sẻ khi liên tục bị tiểu nhân quấy phá, chướng ngại cản trở đường công việc, kẻ xấu hãm hại đủ đường.

May mắn thay, trong 3 tháng tới đây, Tỵ sẽ đổi vận ngoạn mục, hút cạn lộc trời, làm gì cũng suôn sẻ, thành công. Kinh doanh 1 vốn 4 lời, thăng chức tăng lương, có bạc tỷ trong tay là lá số tử vi đã an bài cho con giáp khôn ngoan này trong thời gian tới. Tuy nhiên, chuyện tình cảm có dấu hiệu sức mẻ vì Tỵ quá sa đà vào công việc, hãy chú ý hơn nhé. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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