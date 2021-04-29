Phúc phận tề thiên, 3 con giáp may mắn nhất 14 ngày tới, lộc lá bủa vây, làm chơi hưởng thật, tiền chất cao như núi

Thìn là con giáp có gan làm giàu, nhạy bén với thời cuộc nên dù sinh ra trong nghèo khó cũng sẽ sớm thành công. Tự thân lập nghiệp, kiếm được bộn tiền, của nả bủa vây chính là những gì con giáp tuổi Thìn làm được ngay từ thuở độc thân.

Tân Sửu 2021 là năm mang lại phúc phần cho Thìn, thế nên dù làm thuê hay làm chủ con giáp may mắn này cũng thịnh vượng đủ đầy. Đặc biệt, theo tử vi 12 con giáp , 14 ngày tới đây, Thìn sẽ được cấp trên cất nhắc, quý nhân chiếu cố nên có thể khẳng định mình ở nơi làm việc. Công việc tốt đẹp, tài lộc cũng sẽ theo nhau mà đến, tiền tiêu không thiếu, cuộc sống ngày càng suôn sẻ là lá số tử vi đã an bài cho Thìn.

Từ tiền bạc, tình cảm đến sự nghiệp của người tuổi Ngọ đều may mắn, thuận lợi trong tháng 5/2021. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến cuối tháng tháng 5, Ngọ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, phú quý ập xuống đầu.

Nhờ được lòng quý nhân, con giáp may mắn tuổi Ngọ sẽ nhận sự trợ giúp để có cơ hội khẳng định năng lực bản thân. Người làm ăn buôn bán gặp được đối tác lớn, mở rộng thị trường dễ dàng hơn. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ đã làm ra tiền thì phải tiết kiệm, không nên phung phí tiêu pha quá đà.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhìn xa trông rộng, nhân hậu lại cực khéo léo trong hành xử, giao tiếp nên Tỵ gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Người tuổi Tỵ làm việc gì cũng đáng tin cậy nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, nỗ lực hoàn thành tốt mọi việc.

Theo tử vi ngày mới, bước sang tháng 5, người tuổi Tỵ tương hợp với Chính Tài. Họ được quý nhân phù trợ, tài lộc rủng rỉnh. Đặc biệt, trong 2 tuần đầu tháng, trong công việc, người cầm tinh con Rắn sẽ gặt hái được nhiều thành quả ấn tượng, sự nghiệp thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả