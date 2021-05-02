Tử vi tuần mới (3/5-9/5/2021): Tý - Dậu may mắn kiếm tiền tỷ, Tuất cẩn trọng họa hao tài

Theo tử vi tuần mới dự đoán, Tý sẽ có một tuần với khá nhiều trải nghiệm thú vị trong công việc. Những thử thách đặt ra sẽ là cơ hội để bạn có thể vươn lên khẳng định thực lực, tài năng của mình, vì vậy, đừng ngại ngần nếu được giao cho 1 vị trí mới hoặc một dự án mới trong công việc.

Càng về cuối tuần, người tuổi Tý sẽ càng đại cát đại lợi, tiền cứ lũ lượt ùa vào túi khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Sách tử vi tuần từ 3/5 - 9/5 cho thấy, Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Hãy cứ vững tin vào bản thân, dám dấn thân và ngừng phát xét người khác, tránh tham gia thị phi nơi công sở, tập trung vào công việc thì thành công ắt sẽ đến với bạn.

Vận tình duyên đỏ như son còn giúp Sửu có một tuần mới nhiều năng lượng. Hãy tận hưởng những phút giây hạnh phúc cùng người mình yêu, đồng thời quan tâm hơn nữa tới người thân trong gia đình nhé!

Tuổi Dần

Dần vốn là con giáp mạnh mẽ, kiên định và rất khôn ngoan, dù là nam hay nữ. Người tuổi Hổ luôn biết cách xử lý tình huống linh hoạt, biết cách bảo vệ quan điểm cá nhân và không từ bỏ ước mơ.

Tử vi tuần mới ghi nhận, trong những ngày tới đây, Dần có đường tài lộc khá hanh thông nhưng con giáp này sẽ phải đối diện với việc bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường. Hãy cứ bình tĩnh trước sóng gió, Dần rồi sẽ kiểm soát được mọi thứ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cuộc, lại luôn dám dấn thân đi đầu trong mọi công việc nên Mão được bề trên thương xót, quý nhân thương yêu chỉ đường dẫn lối. Hơn cả, người tuổi Mão luôn nhận được sự quý mến của mọi người xung quanh, giúp cuộc sống của họ luôn vui vẻ.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp ta thấy, từ ngày 3/5 đến 9/5, các Mão sẽ tha hồ gánh lộc vào nhà, đếm tiền sái tay.

Tuổi Thìn

Vì không tập trung trong công việc, tuần mới tới đây, người tuổi Thìn dự báo sẽ khó tránh khỏi những sai sót. Thay vì để mọi chuyện trở nên rối tung, tử vi khuyên Thìn cần từng bước tháo gỡ những khúc mắc, khắc phục sai lầm của bản thân.

Nghiêm túc kiểm điểm, cẩn trọng trước mọi quyết định chính là cách để Thìn vượt qua tuần mới một cách hoàn hảo nhất.

Tuổi Tỵ

Vì vị sao xấu chiếu mệnh, kẻ xấu “đâm sau lưng” nên tuần mới này, những người tuổi Tỵ dù là nam hay nữ cần giữ lập trường trong mọi tình huống để tránh phiền phức. Trong 7 ngày tới, vận tài chính của Tỵ sẽ không được hanh thông, thậm chí con giáp xui xẻo này còn lâm vào cảnh tiền mất tật mang.

Thế nên, ngay từ bây giờ, Tỵ hãy kiểm soát chi tiêu, đừng vung tay quá trán kẻo đến khi gặp chuyện không may thì chẳng còn đồng nào để xoay xở, tự giúp đỡ mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Do bản tính bộc trực, tuần mới, đôi khi Ngọ sẽ làm mất lòng nhiều người. Tuy nhiên, con giáp có thần Tài đồng hành, có sao may mắn chiếu mệnh, sẽ được vận trình hanh thông, cuộc sống sung túc trong 7 ngày tới.

Tử vi 12 con giáp dự báo, những người tuổi Ngọ sẽ nhận được thành quả gấp đôi với một nửa nỗ lực của họ.

Tuổi Mùi

Những tháng đầu năm không mấy suôn sẻ, thế nhưng bước vào những ngày đầu tháng 5/2021 con giáp tuổi Mùi sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng.

Đầu tuần thần tài chấm số đỏ, giữa tuần đã có thể rung đùi nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng lộc chính là phúc phần Mùi xứng đáng nhận được trong 7 ngày tới đây.

Tuổi Thân

Công việc của con giáp tuổi Khỉ sẽ không mấy thuận lợi trong tuần mới này. Theo tử vi ngày mới, Thân cần thận trọng hơn trước mọi điều, đừng để sự lười nhác, tham lam khiến bản thân phải trả giá đắt bằng tương lai phía trước.

Tuần mới, do không bằng lòng với tài sản mình có, nên Thân luôn nỗ lực tìm cách kiếm nhiều tiền hơn nữa.

Tuổi Dậu

Điềm đạm, có trách nhiệm và chịu thương chịu khó nên Dậu có thể quán xuyến mọi việc, từ chuyện cá nhân đế chuyện công sở đều khá tốt.

7 ngày tới, đại tài sẽ đến, mọi việc đối với Dậu đều vượng phát. Dậu có thần linh trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, vạn sự như ý, dự kiến sẽ gặt hái được những khoản tiền khổng lồ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Xem tử vi tuần mới từ 3/5 - 9/5, trong 7 ngày tới Tuất sẽ gặp phải họa hao tài, phàm làm việc gì cũng xui xẻo.

Tuất hãy chú ý thái độ làm việc của bản thân tại nơi làm việc, cần khôn khéo, tôn trọng đồng nghiệp và cấp trên. Theo lá số tử vi, nếu quá tham lam tiền bạc sẽ khiến bạn mắc bẫy. Hãy nhớ việc làm ăn kiếm tiền không dễ dàng, đừng vì ham lợi mà vội vàng tin kẻ xấu.

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới, Hợi đang dần chủ động hơn trong công việc, chăm chỉ, phân bố thời gian hợp lý. Chính vì thế, 7 ngày tới đây, việc kinh doanh của con giáp có nhiều cơ hội hợp tác, nhưng cũng dễ bị cạnh tranh hoặc phải chia sẻ lợi ích.

Tử vi khuyên Hợi nên nỗ lực và luôn giữ thái độ tốt, vì tuần này rất có khả năng cấp trên sẽ để ý nhiều đến bạn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả