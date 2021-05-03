Tháng 5 HOAN HỈ, tháng 6 PHÁT TÀI: 3 tuổi may mắn nhận lộc trời ban, tình tiền ĐỎ CHÓI, của nả theo chân về chật két

12 con giáp tử vi 03/05/2021 12:06

Song hỷ lâm môn, theo tử vi 12 con giáp, đây là 3 tuổi may mắn chuẩn bị đón cơn mưa tài lộc, tiền về như nước, tình duyên cũng thắm đỏ như son trong vòng 2 tháng tới.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi là con giáp có số hưởng nên đi đến đâu đều có lộc lớn theo chân đến đó. Từ tháng 5 đến tháng 6/2021 tới, Hợi sẽ đón hỷ sự trong đường công danh, sự nghiệp. Những công sức và cố gắng của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng khi cấp trên, đồng nghiệp bắt đầu có cách nhìn khác về bạn. Hợi không còn sợ bất cứ ai hãm hại vì bạn có đủ bản lĩnh để vượt qua hết những khó khăn. Cơ hội thăng chức, tăng lương đang tới gần. 

Tiền tài đủ đầy cũng giúp cho chuyện tình cảm của Hợi thêm phần khởi sắc. Người độc thân tuổi Hợi dễ thoát ế nhờ có người mai mối. Người có gia đình dễ nhận lộc lớn trời ban.

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới, từ đầu tháng 5 trở đi, Thìn sẽ kiếm được nhiều tiền trong thời điểm này. Con giáp tuổi Rồng không còn vướng phải nợ nần chồng chất, khốn đốn như trước đây. Những việc Thìn làm đều được cấp trên đánh giá cao, họ tự tin giao cho bạn các dự án hoặc cất nhắc lên vị trí mới.

Tuy nhiên, do bắt đầu có danh tiếng nên có nhiều người muốn tiếp cận, lợi dụng Thìn. Hãy cẩn trọng trong những mối quan hệ mới, đừng để bản thân mình bị lừa gạt khiến rơi vào bẫy mất tình, mất tiền.

Trong chuyện tình cảm, Thìn có nhiều cột mốc đáng nhớ. Những người tuổi Thìn đã có tình yêu lâu năm sẽ sớm về chung một nhà, vợ chồng ngày càng ăn nên làm ra, giàu có vô đối. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người cầm tinh con Chuột luôn nhanh nhẹn, nắm bắt tình hình khá tốt. Tý đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến, kiêng nể. Công việc của Tý đang trên lộ trình ngày một tiến xa hơn mong đợi. Tiền bạc đổ về liên tục khiến các Tý hoa mắt chóng mặt, không biết tiêu xài sao cho hết.

Theo tử vi 12 con giáp, 2 tháng tới, tình duyên của Tý thêm phần vượng sắc. Tý độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, cả hai hiểu nhau và sẵn sàng giúp đỡ trong công việc. Tý có gia đình sẽ có 2 tháng gia đạo viên mãn, có người còn đón tin vui về đường con cái. 

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Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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