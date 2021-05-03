Uống no lộc trời, 3 tuổi cải vận giàu sang, tiền đồ xán lạn, làm 1 có 10, mệt mỏi vì đếm tiền trong 20 ngày tới

Trời sinh Dậu là con giáp dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế nên được nhiều người quý mến, yêu thương. Đây cũng chính là những quý nhân luôn sẵn sàng nâng đỡ, lo lắng cho Dậu mỗi khi họ gặp khốn khó, bần cùng.

Từ tháng 5/2021, Dậu sẽ có cơ may bất ngờ, uống no lộc trời, từ đây ăn nên làm ra. Đặc biệt, trong 20 ngày tới, nhờ có cát tinh đưa đường chỉ lối con giáp giàu có này sẽ gặt hái được rất nhiều thành quả đáng tự hào, dù làm việc gì đi chăng nữa cũng hanh thông thuận lợi. Tiền ùa vào nhà, vàng chất chật két, cứ thế mà tận hưởng chính là những gì Dậu sở hữu dễ như trở bàn tay.

Tuổi Thân

Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn khéo, thông minh, nhanh nhạy và có mắt nhìn người. Giác quan thứ sáu nhạy bén giúp Thân luôn nhận ra ai là người thật tâm đối đãi với mình, ai là kẻ hai mặt sẽ đâm chọt sau lưng. Thế nên, dù bị tiểu nhân cố ý quấy phá, ngáng đường, Thân vẫn bình yên vô sự vượt qua tất cả.

Trong 20 ngày tới, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, Thân sẽ như chuột sa chĩnh gạo, kiếm tiền dễ hơn trước, làm 1 được 10, rung đùi hưởng thụ. Sau những khó khăn, giờ đây Thân sẽ làm ăn thuận lợi, được quý nhân chiếu cố nồng hậu. Càng về cuối tháng 5, con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, cứ thế mà phất lên đổi đời trông thấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã sung sướng an nhàn hơn người khác nhưng Thìn luôn có ý chí vươn lên, bản lĩnh và kiên cường trước mọi khó khăn để có thể tự khẳng định chính mình.

Dẫu có thất bại, dẫu có chông chênh thì trên con đường mình đã chọn, Hợi chưa bao giờ bỏ cuộc, càng không buông tay. Nhờ thế, trong vòng 20 ngày tới, người tuổi Hợi sẽ thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn, ai cũng phát hờn. Hợi làm công ăn lương gặp được khách hàng lớn, có cơ may trúng hợp đồng tiền tỷ. Kẻ mua bán nhỏ lẻ được vận vượng phát, khách hàng ra vào không kể xiết, hàng cứ đầy lại vơi.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả