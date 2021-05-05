Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp vừa ra cửa đã nhận lộc trời cho, dễ gặp cơ may có 1-0-2, tiền trong tài khoản được cộng dồn tới tấp

12 con giáp tử vi 05/05/2021 00:03

Theo tử vi 12 con giáp, đây là những tuổi may mắn sẽ được Thần Tài chỉ điểm, làm ăn phát lên trông thấy, của nả đổ sập vào nhà, đếm tiền sái tay trong 5 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Theo lá số tử vi, người tuổi Ngựa là kiểu người nổi tiếng khôn khéo, nhanh nhẹn và biết cách đối nhân xử thế. Nếu theo nghiệp kinh doanh mua bán, con giáp tuổi Ngọ có thể dễ dàng đối phó với mọi khó khăn bất ngờ, biến cố, gian khó xảy đến. Thế nên, càng về hậu vận Mùi càng có khối tài sản vững chắc trong tay. 

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, đúng 5 ngày tới, con giáp tuổi Ngọ sẽ gặp cơ may hiếm có trong công việc, từ đó kiếm được bộn tiền từ nghề  chính lẫn nghề tay trái, làm ăn vượng phát. Nếu tiếp tục dám nghĩ dám làm, tin vào mọi sự cố gắng thì Ngọ ắt một bước đổi đời, muốn khổ cũng chẳng được.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người cầm tinh con Rồng đều thông minh, nhanh nhạy, cá tính và vô cùng bản lĩnh. Thay vì hơn thua với người, Thìn thường chỉ chú tâm đến theo đuổi ước mơ của mình. Nhờ thế, người tuổi này thường gặt hái được nhiều thành công khi còn khá trẻ, trước ngưỡng 40 đã nhà xe có đủ.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 5 ngày tới đây, Thìn sẽ được thần tài dung túng rót lộc vào nhà, cơ hội làm giàu tự tìm đến tận cửa. Chỉ cần nhanh chóng chớp lấy thời cơ, mạnh dạn bắt tay vào làm giàu thì Thìn có khả năng sẽ trở thành con giáp giàu sang vô đối, đếm tiền sái tay, rung đùi hưởng thụ trong nay mai. 

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã may mắn hơn người, sống không lo nghĩ lại được bề trên nâng đỡ nên Hợi chẳng biết nghèo khổ là gì. Tuy nhiên, không vì sống trong nhung lụa mà Hợi ỷ lại, ngược lại, con giáp này lại muốn làm chủ vận mệnh, chăm chỉ làm việc để khẳng định năng lực của bản thân.

Nhờ thế, Hợi là con giáp thường được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiều dự án quan trọng, cơ hội thăng tiến vây quanh. Từ tháng 5/2021, con giáp may mắn tuổi Hợi sẽ phất lên trông thấy, lộc lá xông thiên, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục. Ngay cả Hợi cũng sẽ phải ngạc nhiên trước số tiền lớn mà mình kiếm được.

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Quý nhân bỗng xuất hiện, 3 tuổi có gặp cơ hội đổi đời hiếm thấy, tiền TỶ về tay, đại phát đại tài, thành đại gia số má trong 2 tuần tới

Quý nhân bỗng xuất hiện, 3 tuổi có gặp cơ hội đổi đời hiếm thấy, tiền TỶ về tay, đại phát đại tài, thành đại gia số má trong 2 tuần tới

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 tuần tới, đây là những con giáp may mắn gặp quý nhân xuất hiện, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, đại phát đại tài, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, mua nhà sắm xe trong phút chốc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ