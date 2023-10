Chỉ cần đợi 3 ngày nữa, 3 tuổi may mắn đổi vận, sự nghiệp bùng nổ, quý nhân tương trợ, làm gì cũng thuận lợi, gánh tiền mỏi vai

Người tuổi Thìn đam mê học hỏi, thích khám phá đây đó, tìm tòi cái mới. Vốn là con giáp nhanh nhẹn trong làm ăn, con giáp này biết nhìn xa trông rộng, biết lo toan cho sự nghiệp.

Những tháng đầu năm, Thìn gặp không ít khó khăn do hung tinh chiếu mệnh, phàm làm việc gì cũng bất lợi đủ đường, khó thành công mĩ mãn. Chỉ sau 3 ngày nữa thôi, vận thế người cầm tinh con Rồng sẽ đổi khác, vượng sắc lên hương. Theo tử vi 12 con giáp, nếu hăng say làm việc, Thìn ắt sẽ gặt hái được nhiều thành công về tiền tài và có sự bứt phá trong sự nghiệp. Tiền bạc sẽ dần dồi dào, Thìn không phải lo cảnh thiếu thốn hay nợ nần. Thế nhưng, bản mệnh vẫn có thể sẽ gặp những xui xẻo nhỏ do tiểu nhân ám phá.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, lương thiện, sống tình nghĩa, biết người biết ta, luôn nghĩ cho người khác. Không những thế, trước mọi khó khăn, gian khó, con giáp tuổi Dậu luôn tích cực vươn lên, tìm mọi cách để chiến thắng số phận. Điều này khiến bạn bè, đồng nghiệp luôn ngưỡng mộ Dậu.

Theo tử vi ngày mới, tuổi Dậu là 1 trong 3 con giáp liên tiếp gặp may trong vài ngày tới. Thần Tài dẫn đường, cát tinh soi chiếu, Dậu làm gì cũng suôn sẻ thành công. Người làm công ăn lương may mắn đến mức trúng hợp đồng bạc tỷ, người buôn bán nhỏ lẻ doanh số tăng bất ngờ, nhờ tiếng lành đồn xa. Tuy nhiên, tử vi nhắc nhở, Dậu nên cẩn thận với tài sản tiền bạc, tránh bị kẻ xấu nhòm ngó vì gặp họa trộm cắp, mất tiền.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm cho quý độc giả