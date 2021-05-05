Từ đây đến cuối năm 2021: 3 con giáp lội ngược dòng, vận trình rực rỡ, có cơ may trúng số độc đắc, một bước đổi đời trở thành đại gia số má

12 con giáp tử vi 05/05/2021 18:26

Theo tử vi 12 con giáo, nửa cuối năm 2021, top con giáp may mắn này được Thần Tài dung túng, quý nhân chỉ điểm, nhờ thế đời sang trang mới, càng về cuối năm càng phát tài.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nổi tiếng là con giáp thông minh, khôn ngoan và biết tận dụng thời cơ để có cuộc sống trở nên sung túc đủ đầy hơn người. Nhờ ứng xử hợp tình hợp lý lại có tham vọng, Thình nhận được nhiều thành quả lớn, thành công ở tuổi 35 trở đi. 

Những tháng đầu năm không mấy suôn sẻ, khó khăn vây hãm, tiểu nhân ngáng đường, thế nhưng từ nửa cuối năm 2021, Thìn sẽ có cơ may lội ngược dòng, vận trình rực rỡ, lộc lá xung thiên. Tình tiền viên mãn, càng chăm chỉ, Thìn càng bội thu tài lộc, sự nghiệp thăng hoa chính là lá số tử vi đã an bài cho Thìn. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Siêng năng, cần cù lại không ngừng phấn đấu để hoàn thiện bản thân, càng cố gắng, con giáp tuổi Sửu lại càng tiến xa trên đường công danh. Được cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp hết lòng giúp đỡ nên sự nghiệp của Sửu thuận lợi trăm bề. 

Khổ tận cam lai, sau những tháng ngày thăng trầm trong sự nghiệp, từ đây đến cuối năm 2021, con giáp giàu sang tuổi Sửu sẽ tha hồ rước lộc vào nhà. Lộc lá nhiều đến mức Sửu có thể trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm, muốn khổ cũng không được. Càng về cuối năm tiền càng về như nước, con giáp này càng có cơ hội rung đùi hưởng lạc, nhà xe lên hương khiến người người ghen tỵ. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhanh nhẹn, tháo vát, dám nghĩ dám làm và không sợ khổ sợ cực, đó là lý do sau những ngày phấn đấu miệt mài, Tý sẽ được hái trái ngọt đời mình vào tuổi trung niên. Phú quý theo chân, may mắn lại gần, thần phật che chở, Tý tha hồ nằm trên đống vàng, tiêu xài thả ga.

Từ đây đến cuối năm 2021, Tý chỉ cần chăm chỉ làm việc, không nản chí trước khó khăn thì nhà cao cửa rộng, bạc tỷ trong tay là những gì Tý hoàn toàn có thể sở hữu. Tuy nhiên, Tý đừng khoe khoang trước bàn dân thiên hạ, tử vi 12 con giáp nhắc Tý có thể gặp họa tiểu nhân ám phá do thị phi bủa vây. 

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Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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