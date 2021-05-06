Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp may mắn đuổi sạch vận xui, vận may kéo tới, kiếm tiền không lo nghĩ, có số nằm trên đống VÀNG

Trời sinh Thìn là con giáp thông minh, bản lĩnh, kiên cường và luôn dám dấn thân. Dù nằm gai nếm mật, khó khăn cơ cực đến mấy con giáp tuổi Thìn vẫn can trường để có thể vượt qua tất cả. Chính sự tự tin, tinh thần tích cực, ý chí vươn lên là động lực để Thìn tự thân lập nghiệp, làm chủ vận mệnh bản thân.

Theo tử vi 12 con giáp , trong 100 ngày tới, người cầm tinh con Rồng sẽ đắc tài đắc lộc, kiếm được bộn tiền, thu hoạch đầy bạc tỷ. Của nả chất đống, cứ vơi lại đầy, nhà xe chờ sẵn chính là phúc phần mà ơn trên đã sắp đặt cho Thìn. Tuy nhiên, con giáp này nên lưu ý vấn đề sức khỏe , cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi hợp lý.

Những tháng đầu năm khá chật vật, dù cố gắng đến mấy cũng không thu được kết quả gì, do liên tục bị sao xấu đeo bám nên Tỵ phải trầy trật lắm phen. Thậm chí, Tỵ còn phải đối diện với nguy cơ lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần do việc làm ăn không suôn sẻ như ý.

May mắn thay, từ giữa tháng 5/2021 trở đi, Tỵ sẽ lấy lại ánh hào quang của chính mình, thần may mắn theo chân, cát tinh soi chiếu, Tỵ làm gì cũng được thuận lợi. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng, chỉ cần luôn cố gắng chớp lấy mọi thời cơ tốt, Tỵ sẽ làm đâu thắng đó, gặt hái được những thành quả ngoài sức tưởng tượng. Nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu ú ụ là lộc lá con giáp tuổi Tỵ được hưởng trong 100 ngày tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có gan làm giàu, dám nghĩ dám làm nên người tuổi Ngọ luôn được mọi người kính nể, kiêng dè. Tuy nhiên, chính vì dễ dàng có được thứ mình muốn, tiêu pha hoang phí, Ngọ đã phải trả giá đắt cho sự bất cần của mình, tiền của trong ví của con giáp này liên tục đội nón ra đi.

100 ngày tới, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, Ngọ nhờ đã ý thức được sai lầm của mình, bắt đầu biết kiểm soát bản thân nên Ngọ dần cải thiện nguồn thu vốn có của mình. Hơn thế, quý nhân chỉ đường, Ngọ tìm được hướng đi mới cho mình, thậm chí có thêm nghề tay trái với thu nhập không thua kém công việc hiện tại. Tử vi chỉ rõ, càng về cuối năm con giáp may mắn tuổi Ngọ càng có nhiều cơ hội đổi đời, đếm tiền cả đêm cũng không hết.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả