Từ ngày 9/5, những tuổi này được cao nhân mách nước, BẠC VÀNG thu về đầy tay, số giàu sang nứt đố đổ vách

12 con giáp tử vi 07/05/2021 18:10

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi may mắn này sẽ gặp cao nhân mách nước, chỉ bảo đường làm ăn, tài vận được dịp nở rộ trong ngày 9/5 tới đây.

Tuổi Dần

Những ngày đầu tháng 5, Dần khá khó khăn khi cơ hội làm ăn đến tay nhưng không thể thành công vì có sao xấu chiếu mệnh. Dù cố gắng đến mấy, mọi nỗ lực của Dần đều không được đền đáp.

Đừng phiền lòng nữa, từ ngày 9/5 trở đi, con giáp tuổi Hổ sẽ bất ngờ được Thần Tài chiếu cố, mang lại nhiều may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn, giúp Dần thu về nhiều khoản thu nhập lớn. Từ đầu ngày, con giáp này đã gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần của họ thoải mái, tập trung hết sức cao độ làm việc. Dần chỉ việc chờ đợi gặt hái thành quả, nhận muôn vàn lời khen từ cấp trên của bạn. Cơ hội thăng chức thăng quyền, tăng lương trong công việc là trong tầm tay của Dần. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân vốn là con giáp vô cùng linh hoạt, nhanh nhạy và có đầu óc kinh doanh, phát triển sự nghiệp. Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày 9/5 tới đây, người tuổi Thân sẽ tạo ra bước đột phát lớn trong sự nghiệp, có cơ hội nắm trong tay một khoản tiền lớn, đó có thể là tiền thưởng bất ngờ từ cấp trên, hoặc một khoảng hoa hồng từ hợp đồng lớn, từ đây, vận mệnh Thân trở nên giàu có bất ngờ.

Tử vi cho hay, phước lành mà họ có được đủ để có thể xây dựng cuộc sống sung túc và hạnh phúc trong tương lai. Do đó, Thân nếu có tiền thì nên dành thời gian làm công đức, tích thêm phúc đức cho hậu vận sau này. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ đầu năm đến nay, Tỵ là con giáp luôn chăm chỉ làm việc, nỗ lực kiếm tiền. Nhờ sự cố gắng của mình, Tỵ đã chứng minh được năng lực cho cấp trên, được mọi người để mắt đến hiệu quả công việc. 

 

Bắt đầu từ ngày 9/5, Tỵ càng có cơ may lội ngược dòng khi Cát tinh chiếu rọi, cao nhân xuất hiện chỉ điểm cho cách để "ăn nên làm ra". Tài vận, sự nghiệp của Tỵ đều hanh thông, cầu được ước thấy. Nếu biết nắm bắt cơ hội và phát huy hết tinh thần làm việc, có khả năng Tỵ sẽ đổi đời vào cuối năm, có cuộc sống cực kỳ viên mãn. 

Với các Tỵ đang độc thân, đường tình duyên cũng vượng sắc, Tỵ có khả năng sẽ gặp được người tình trăm năm qua các cuộc gặp gỡ bất ngờ. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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Theo sách tử vi Tân Sửu 2021, đây là 3 con giáp thiện lương, được ơn trên để mắt, đưa đường chỉ lối giúp tìm được cơ hội làm ăn hiếm có, một hưởng mười, tiền nhiều vô kể trong 6 tháng tới.

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