Phúc tướng phát tài của phụ nữ sẽ có 1 trong 3 nét tướng này, thông minh tài giỏi lại có số lấy chồng giàu sang

Trong nhân tướng học, mũi là một bộ phận rất quan trọng trên mặt. Vì vậy, đầu tiên, một diện mạo phụ nữ tốt là không có mũi quá nhỏ hoặc quá to, phải đầy đặn và lỗ mũi không quá lộ.

Nếu một người phụ nữ có mặt nhỏ nhưng mũi lại to hơn so với mức độ trung bình của gương mặt, điều này chỉ ra rằng đây là một người có số giàu có nhưng không được phép lấy chồng là người có tiền. Nếu khuôn mặt nhìn trung bình nhưng mũi cao và quá lớn, đó là người sẽ kết hôn với những người giàu có và mạnh mẽ.

Trong nhân tướng phụ nữ, trán thể hiện con đường công danh, sự nghiệp và tiền tài của một người. Thông thường, người có tướng trán cao lớn, đầy đặn có tướng phú quý, thông tuệ, học nhanh hiểu rộng.

Đặc biệt phụ nữ có vầng trán cao là biểu hiện sự may mắn do trời định, nên may mắn sở hữu vầng trán hơi cong, tròn và cao là người dễ thành công trong sự nghiệp và giàu có. Vầng trán cao còn cho thấy chủ nhân sẽ sớm ổn định sự nghiệp, thậm chí còn là người có quyền thế trong xã hội, phụ nữ lấy được chồng tài đức hơn người.

Phụ nữ có nhân trung rõ ràng, dài và sâu

Đó là người phụ nữ có khả năng sinh sản tốt, có quý tướng sinh được con tài giỏi. Đứa trẻ có người mẹ như vậy thường rất hiếu đạo, thông minh, nhiều phúc lộc, trong tương lai sẽ gặt hái nhiều thành công.

Người phụ nữ có nhân trung rộng là người có khả năng sinh sản tốt, có quý tướng sinh được con tài giỏi. Ảnh minh họa: Internet.

Nhân trung đẹp còn là biểu hiện cho trường thọ (nhân trung trong tướng học còn được ví là "Thọ đường"); vừa thông minh lại sống lâu, chồng giàu sang hiển đạt, con hiếu đạo vẹn tròn. Người phụ nữ có khuôn mặt như vậy thật là có phúc.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!