Nhân tướng học phụ nữ, chị em sở hữu 1 trong những bộ phận này càng to chủ nhân càng hái ra tiền, sống đời nhung lụa, phú quý vây quanh

Ngày nay, nhiều người có xu hướng đi thu gọn dáng mũi mà không biết rằng, trong nhân tướng học, mũi là nơi thể hiện tài lộc của chủ nhân. Những người mang dáng mũi to, đầy đặn thường có tính cách hào sảng, rất độc lập và có chí tiến thủ.

Phụ nữ mũi to

Họ biết mình muốn gì và luôn đặt ra mục tiêu cụ thể để đạt được mong ước đó, tuyệt đối không nản lòng hay do dự điều gì. Cũng chính bởi tính cách ấy mà những người này có thể một tay gây dựng nên nghiệp lớn, tích được nhiều tài sản, chẳng sợ phải sống một đời nghèo khó, khổ cực. Không những vậy, họ thường là người tốt tính nên được nhiều người kính trọng, yêu mến.

Nhiều chị em khá là tự ti với chiếc cằm nọng của mình, họ cho rằng đây là dấu hiệu lão hóa của cơ thể nhưng theo nhân tướng học chiếc cằm ngấn mỡ, có nọng lại chính là nơi thu hút tài lộc.

Phần cằm càng đầy đặn thì tướng càng phúc hậu, từ đó mà tiền bạc chất đầy két, may mắn liên tục gõ cửa, công việc làm ăn thì phất lên như diều gặp gió. Những chị em sở hữu tướng cằm nọng tử vi ghi hậu vận sẽ vô cùng an nhàn, sung sướng, yên phận hưởng thái bình.

Phụ nữ bàn tay to

Tay to và dày trong nhân tướng học và xem tướng mạo được nhận định là phúc tướng. Phụ nữ có tay to và hồng hào, cân đối với tỷ lệ của chiều dài cánh tay và cơ thể ắt hẳn sẽ rất may mắn trong tiền tài. Nếu chịu khó tích đức, hay làm việc thiện, cho đi nhiều hơn nhận lại, người này thường sẽ có lộc tiền bạc khi ngoài 35 tuổi.

Tuy vậy, họ cần cẩn trọng đề phòng kẻ xấu hãm hại, không được nhẹ dạ cả tin. Càng là người làm ăn kinh doanh càng phải tránh vận hạn khi qua tuổi trung niên.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!