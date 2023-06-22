PHÚ QUÝ GIA TĂNG: 3 con giáp này vận đỏ ngất Trời, lộc thu tứ phía, bạc vàng của cải tăng lên gấp bội, trỗi dậy thành đại gia, vận đào hoa rất thịnh vượng trong 10 ngày đầu tháng 7/2023

Tâm linh - Tử vi 22/06/2023 19:09

Tử vi trong 10 ngày đầu tháng 7/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 con giáp sau vận thế sáng sủa, vận đào hoa rực rỡ, sự nghiệp một đường thuận lợi.

Tuổi Thìn

Trên phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Thìn gặt hái được những thành tích khả quan. Con giáp này sẵn sàng nêu lên ý kiến, được tập thể áp dụng và bước đầu đạt được những thay đổi tích cực.

Tuy nhiên, về mặt tình cảm, tuổi Thìn cần cẩn thận trong mối quan hệ của mình, bởi kẻ thứ ba có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Có thể bản mệnh và đối phương đã lạnh nhạt với nhau quá lâu nên người khác mới nhân cơ hội chen chân. Người độc thân vẫn còn ám ảnh vì những tổn thương trong quá khứ nên chẳng muốn mở lòng với bất cứ ai. Cho dù được giới thiệu cho đối tượng đi nữa, bản mệnh cũng thường tìm cớ để từ chối, không cho người khác cơ hội.

PHÚ QUÝ GIA TĂNG: 3 con giáp này vận đỏ ngất Trời, lộc thu tứ phía, bạc vàng của cải tăng lên gấp bội, trỗi dậy thành đại gia, vận đào hoa rất thịnh vượng trong 10 ngày đầu tháng 7/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ khó tránh khỏi mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Bạn nên kiềm chế tính nóng nảy của mình, tránh làm mất lòng đối phương kẻo tương lai, chính bạn cũng là người chịu thiệt. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên kéo gần khoảng cách với người quyền cao chức trọng bằng cách nịnh nọt, lấy lòng. Muốn thăng tiến nhanh chóng, bạn cần thể hiện khả năng của mình chứ không phải là tìm lối tắt.

Nếu có kế hoạch xuất hành, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần và Tài Thần. Đây là hướng tốt nhất trong ngày hôm nay, có thể đem lại cho bạn nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

PHÚ QUÝ GIA TĂNG: 3 con giáp này vận đỏ ngất Trời, lộc thu tứ phía, bạc vàng của cải tăng lên gấp bội, trỗi dậy thành đại gia, vận đào hoa rất thịnh vượng trong 10 ngày đầu tháng 7/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hãy cố gắng giữ bình tĩnh khi Tương xung khiến những ai đang yêu và đã kết hôn sẽ có khoảng thời gian khó khăn trước mắt. Mọi rắc rối bùng phát và liên tiếp xảy ra. Nhờ có Chính Quan mà tuổi Tỵ có tiếng nói hơn trong công việc, quyết định gì cũng dứt khoát hơn. Bạn nên tận dụng khoảng thời gian này để nâng cao hình ảnh bản thân cũng như hoàn thành các nguyện vọng đã đề ra.

Thủy - Hỏa xung khắc cho thấy bạn thiếu kiên nhẫn trong việc chữa bệnh, thế nên vội tin vào những mẩu tin quảng cáo cho kết quả nhanh chóng. Cuối cùng lại tiền mất tật mang. Bạn nên dành thời gian để tìm hiểu rõ hơn về tình trạng bệnh tật của mình trước khi tìm cách chữa trị nhé.

PHÚ QUÝ GIA TĂNG: 3 con giáp này vận đỏ ngất Trời, lộc thu tứ phía, bạc vàng của cải tăng lên gấp bội, trỗi dậy thành đại gia, vận đào hoa rất thịnh vượng trong 10 ngày đầu tháng 7/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Phật Bà mở sổ vàng: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, vét cạn lộc trời, ôm trọn tiền của, âm thanh giàu có vang vọng, cuộc sống bùng nổ như tươi sáng trong 13 ngày tới 5/7/2023

Phật Bà mở sổ vàng: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, vét cạn lộc trời, ôm trọn tiền của, âm thanh giàu có vang vọng, cuộc sống bùng nổ như tươi sáng trong 13 ngày tới 5/7/2023

3 con giáp này luôn nỗ lực hết mình để đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống, do đó sé sớm có tương lai tốt đẹp.

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