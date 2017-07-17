Năm 2017 này, những ai sinh vào tháng này gặp rất nhiều vận may, tài lộc phú quý không ai bằng.

Tháng 1

Bên đạo Phật, tháng giêng là tháng tốt vì là tháng sinh của Khổng Tử và Phật Di Lặc Bồ Tát. Do đó, những ai sinh vào tháng này thường gặp nhiều vận may và sống rất hiền lành, tốt bụng. Họ luôn có thể vì giúp người khác mà sẵn sàng chịu thiệt thòi.

Trong năm 2017, những người này sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp, may mắn, dù co gặp chuyện gì khó khăn thế nào. Họ làm gì cũng rất suôn sẻ, tiền tài cũng dồi dào

Tháng 5

Người sinh tháng 5 là dàng phụ nữ nắm giữ tiền tài trong gia đình

Phụ nữ sinh tháng này rất thích vẻ đẹp bên ngoài và xem trọng tiền bạc. Họ luôn có thể lấy tiền để đạt được thứ họ muốn.

Do đó, họ hăng say kiếm tiền và rất biết quản lý tiền tài. Tiền trong tay họ, có thêm chứ khó mà mất đi được.

Cuối năm 2017, phụ nữ sinh tháng này sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, gặt hái không ít thành công

Tháng 6

Đây là năm cực kỳ may mắn, tiền tài dồi dào với phụ nữ sinh tháng 6. Nhờ nhân duyên thời gian này rất tốt nên họ luôn có quý nhân phù trợ. Từ đây mà sự nghiệp của họ có những bước tiến mới, tài lộc thịnh vượng không ngừng.

Chỉ cần họ ra ngoài hay làm bất cứ việc gì cũng đều có tiền, tiền cứ nhiều hơn chứ không ít đi được. Nhưng trong thời gian này, họ cần cẩn thận trong chuyện tình cảm, có thể dính tới chuyện tình tay ba không hay.

Tháng 11

Phụ nữ sinh tháng 11 có phần cầu toàn trong mọi việc. Họ lại rất kiên trì, luôn có cái nhìn sâu rộng, suy nghĩ nhiều cho tương lai. Khi phải giải quyết chuyện gì, họ luôn có nghĩ suy rất kỹ càng, nỗ lực hết mình.

Cuối năm 2017 là thời gian người sinh tháng này có thể thành công vượt bậc, tiền tài kiếm được không ngớt. Từ đây, họ có cuộc sống rất đủ đầy, thoải mái.

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