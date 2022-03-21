Phụ nữ có nét tướng này kiểu gì cũng thành ĐẠI GIA, khó khăn chỉ là tạm thời, thử thách nào cũng thuận lợi bước qua

Nếu phái nữ có trán cao, nhẵn và rộng thì rất có thể sẽ được gả vào nhà giàu có. Người có trán cao rất tài hoa, thông minh, cao quý. Những người có tướng mạo thế này rất hợp với cuộc sống trong gia đình quyền quý.

Người ta thường thấy rằng những ai có vầng trán cao, rộng thường là người thông minh, tài giỏi, có vốn tri thức phong phú, có năng lực tư duy, đồng thời luôn lấy sự nghiệp làm trọng. Khi còn trẻ, có thể người này sẽ phải trải qua nhiều va vấp trên cả lĩnh vực sự nghiệp và tình cảm, nhưng mỗi lần gục ngã lại là một lần trải nghiệm, một lần tích lũy kinh nghiệm để trở nên vững vàng hơn. Xem độ tuổi phát tài thì đến tuổi trung niên, họ sẽ xác định được điều gì là quan trọng trong cuộc sống, biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.

Mũi cao, đầu mũi tròn

Người có tướng mũi đẹp, cả đời dồi dào tài khí, cuộc sống vô cùng sung túc. Ảnh minh họa.

Mũi được gọi là cung Tài Bạch trong nhân tướng học, thể hiện vận thế tổng thể cũng như vận trình tài lộc trong suốt cuộc đời của con người.

Tướng mũi được coi là đẹp khi đầu mũi có thịt, cánh mũi phải đầy đặn và sống mũi khá cao. Người có tướng mũi đẹp, cả đời dồi dào tài khí, cuộc sống vô cùng sung túc, không phải lo cái ăn cái mặc. Đây chính là tướng mặt đại gia thường thấy, tiền bạc họ kiếm được nhiều như nước nên phong cách sống cũng vô cùng phóng khoáng.



Tuổi trẻ chính là lúc người này tích lũy kinh nghiệm, đến độ tuổi trung niên, họ sẽ tìm được cơ hội để bộc phát tiềm lực của mình, đạt được những thành quả mà hiếu người có được. Thời kỳ trung niên chính là thời kỳ đỉnh cao của người này, họ sẽ đạt được song song cả danh và lợi, nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của mọi người.

Cẳm đầy đặn

Cằm càng tròn đầy càng chứng tỏ chủ nhân có cuộc sống an nhàn, hưởng nhiều phúc lộc. Ảnh minh họa.

Tục ngữ có câu: “Thiên đình bão mãn, địa các phương viên” (ý chỉ đỉnh trán và cằm đầy đặn phúc hậu) để mô tả những người có tướng mạo tốt.

Trong Nhân tướng học, cằm là nơi thể hiện khả năng thu nạp nhiều thứ, như tiền bạc hoặc phúc khí. Cằm càng tròn đầy, dày dặn càng chứng tỏ chủ nhân có khả năng tích trữ tiền tốt, hiếm khi tiêu xài hoang phí. Theo đó, người này cuộc sống an nhàn hưởng nhiều phúc lộc, hậu vận vô cùng tốt đẹp.

Hơn nữa đường Pháp Lệnh (đường vân chạy từ cánh mũi xuống tới cằm) rõ ràng và mở rộng dần là người có tướng khổ trước sướng sau. Có thể khi còn trẻ, vận thế của người này không quá thuận lợi, phải trải qua nhiều khó khăn vất vả, nhưng đó chính là lúc để họ rèn luyện bản thân, không ngừng vươn lên khẳng định giá trị của mình. Đến tuổi trung niên, người này thường gặp được vận đổi đời, đa phần sẽ trở thành người đại phú đại quý, có cuộc sống đủ đầy, con cháu hiếu thảo, sum vầy.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo