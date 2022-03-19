Trời sinh mang số ĐÀO HOA, vệ tinh vây quanh khắp nơi, những con giáp này trong năm nay muốn "ế" cũng khó

Tâm linh - Tử vi 19/03/2022 19:10

Những con giáp này có bề ngoài xinh đẹp, tự tin, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Chính vì thế, không khó để để họ tìm được nửa kia phù hợp với mình, thậm chí có hàng tá người "xin chết" dưới chân.

Tuổi Ngọ

Trời sinh mang số ĐÀO HOA, vệ tinh vây quanh khắp nơi, những con giáp này trong năm nay muốn 'ế' cũng khó - Ảnh 1

Người độc thân tuổi Ngọ dễ gặp được người ưng ý và đôi bên có thể duy trì mối quan hệ cát lành. Ảnh minh họa. 

Người tuổi Ngọ luôn có vận đào hoa “đỏ chót”. Ở họ toát ra sự lạnh lùng, bản lĩnh khiến cánh nam nhi càng muốn theo đuổi để mong chiếm được trái tim kiêu hãnh. Không lạ gì khi có quá nhiều chàng trai "trồng cây si" trước cửa nhà các nàng tuổi Ngọ. 

Tình duyên của người tuổi Ngọ được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ các mối quan hệ xã giao thuận lợi. Thời điểm này, nữ giới đã biết quan tâm, chăm sóc vẻ ngoài của mình hơn nên dễ gây ấn tượng với bạn bè khác giới. Đặc biệt là người độc thân dễ gặp được người ưng ý và đôi bên có thể duy trì mối quan hệ cát lành.

Tình cảm lứa đôi khá lý tưởng. Các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm. Đáng chú ý, hai người nên tiến hành hỷ sự vào nửa đầu năm thì mọi việc sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn. Vợ chồng nếu nếu biết quan tâm đến nhau, biết đặt mình vào vị trí của người ấy thì gia đạo ắt sẽ yên ấm, thậm chí đón tin vui thêm con thêm cháu.

Tuổi Mùi

Trời sinh mang số ĐÀO HOA, vệ tinh vây quanh khắp nơi, những con giáp này trong năm nay muốn 'ế' cũng khó - Ảnh 2

Với tính cách hiền lành và dịu dàng, không lạ gì khi tuổi Mùi thuộc top con giáp đào hoa nhất.

Ảnh minh họa.

Trong khi người khác hút vì sự tự tin thì người phụ nữ tuổi Mùi mang lại cho người khác giới cảm giác an toàn, yên ổn. Với tính cách hiền lành và dịu dàng, không lạ gì khi họ thuộc top con giáp đào hoa nhất.

Từ khi sinh ra, họ đã có mệnh đào hoa, đi đâu cũng thu hút được sự chú ý của người khác. Bất kể ở lứa tuổi nào, những cô nàng tuổi Mùi đều được rất nhiều chàng trai săn đón. Tuy đã có gia đình nhưng Mùi vẫn được nhiều người để mắt đến, tìm cách theo đuổi và tán tỉnh. Càng lớn tuổi, càng sở hữu nét đẹp sắc sảo và mặn mà, khó ai bì kịp.

Đối với những người tuổi Mùi đã kết hôn thì tình cảm vợ chồng tốt đẹp, yêu thương, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau. Nếu đôi bên có những bất đồng quan điểm thì cũng nhanh chóng hòa giải và tìm được tiếng nói chung. Đối với người tuổi Mùi chưa tìm được một nửa của mình thì có thể gặp được người thương. 

Khi yêu, họ là người có chính kiến, chung thủy tuyệt đối, không bao giờ phản bội người mình yêu, vì thế, những người theo đuổi thường bị họ "ngó lơ" và điều này lại càng khiến người tuổi Mùi trở nên thu hút trong mắt nam giới.

Tuổi Sửu

Trời sinh mang số ĐÀO HOA, vệ tinh vây quanh khắp nơi, những con giáp này trong năm nay muốn 'ế' cũng khó - Ảnh 3

Vận đào hoa của tuổi Sửu vô cùng viên mãn, tìm được người yêu mình thật lòng, có được cuộc hôn nhân như ý. Ảnh minh họa.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất vượng vận quý nhân. Họ biết nắm lấy cơ hội thuận lợi mà quý nhân trợ giúp để vươn lên, làm giàu. Cuộc sống càng ngày càng khởi sắc.

Vận thế chủ về sự an ổn, gia tăng phúc khí, có được sự bền vững. Đường tình duyên của người tuổi Sửu ngày một tốt lên. Nếu biết mở rộng các mối quan hệ, chủ động trong tìm kiếm người phù hợp thì người tuổi này không khó để chọn được một nửa phù hợp. 

Không chỉ thế, những ai đang có đối tượng sẽ dễ dàng thu hút được sự chú ý của người đó. Vận đào hoa của tuổi Sửu trong năm nay cũng vô cùng viên mãn, con giáp này có cơ hội tìm được người yêu mình thật lòng, có được cuộc hôn nhân như ý, tình tiền đều có thu hoạch lớn.

Thuận lợi về tình cảm đưa người tuổi Sửu tới nhiều điều diệu kỳ. Đó là cơ hội tài lộc. Các công việc tiến hành thuận lợi, suôn sẻ và đưa về nguồn tài lộc dồi dào, tài chính tốt. Người tuổi Sửu sẽ không phải băn khoăn về các khoản chi tiêu mà cuộc sống càng ngày càng được sung túc.

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

 

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