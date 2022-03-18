Thiên thời địa lợi: Chúc mừng 3 con giáp được THẦN TÀI trải chiếu vàng, đếm tiền mệt nghỉ từ giờ đến hết năm

Tâm linh - Tử vi 18/03/2022 18:00

Theo tử vi con giáp, những người có tuổi dưới đây sắp phát tài phát lộc, tiền bạc như suối chảy vào nhà.

Tuổi Hợi

Thiên thời địa lợi: Chúc mừng 3 con giáp được THẦN TÀI trải chiếu vàng, đếm tiền mệt nghỉ từ giờ đến hết năm - Ảnh 1

Quý nhân dẫn lối, tuổi Hợi có được tài lộc, công danh rực rỡ và tỏa sáng. Ảnh minh họa.

Tài lộc của người tuổi Hợi sinh sôi mạnh trong thời gian giữa đến cuối năm. Bản mệnh nên tranh thủ cơ hội này để hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô ắt hẳn sẽ thu được khoản lợi nhuận vô cùng đáng kể. Vận trình công việc của con giáp này sẽ ngày càng phát đạt và tăng tiến không ngừng nghỉ. Khoảng thời gian từ giờ đến cuối năm cũng là lúc tuổi Hợi có được những thắng lợi, thành quả đầu tiên. Đồng thời, có thể thay đổi thu nhập, thay đổi cuộc sống. Quý nhân dẫn đường chỉ lối cho họ giúp họ có được tài lộc, công danh đều rực rỡ và tỏa sáng. 

Tuổi Dậu

Thiên thời địa lợi: Chúc mừng 3 con giáp được THẦN TÀI trải chiếu vàng, đếm tiền mệt nghỉ từ giờ đến hết năm - Ảnh 2

Từ giờ đến hết năm là bước nhảy vọt về tài chính của tuổi Dậu. Ảnh minh họa. 

Tình hình tài chính của người tuổi Dậu có thể mở rộng từ giờ đến cuối năm, ngay cả trong cuộc sống hàng ngày cũng có thêm cơ hội kiếm tiền, chẳng hạn dựa vào tài ăn nói, kiếm tiền không bó hẹp trong hiện tại; mua và bán, bạn có thể sử dụng mức thấp để tạo ra mức cao.

Tử vi cho thấy khoảng thời gian tới, tuổi Dậu sẽ tích lũy cho mình lượng tài lộc khổng lồ. Về phương diện công việc, họ có khả năng thăng tiến, thu nhập tăng cao, gia đình vui vẻ, hòa hợp, không cần lo về vấn đề tài chính. Vận may về tài lộc tốt nhất vào tháng 10 âm lịch, tháng này tài lộc hanh thông, được gia tăng đáng kể. 

Tuổi Ngọ

Thiên thời địa lợi: Chúc mừng 3 con giáp được THẦN TÀI trải chiếu vàng, đếm tiền mệt nghỉ từ giờ đến hết năm - Ảnh 3

Vận may của tuổi Ngọ lội ngược dòng ngoạn mục, đặc biệt là khoảng thời gian từ bây giờ.

Ảnh minh họa. 

Năm 2022 là thời điểm vận may của tuổi Ngọ lội ngược dòng ngoạn mục, đặc biệt là khoảng thời gian từ bây giờ. Nhờ có cục diện Tam Hợp chống lưng, lại thêm cát tinh chiếu mệnh, vận khí tuổi Ngọ như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. 

Tài lộc ngày càng hanh thông, thích hợp đầu tư hay kinh doanh, hứa hẹn nhiều bội thu. Chưa kể hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, tuổi Ngọ đón rất nhiều cơ hội để làm giàu. 

Tuổi Tý

Thiên thời địa lợi: Chúc mừng 3 con giáp được THẦN TÀI trải chiếu vàng, đếm tiền mệt nghỉ từ giờ đến hết năm - Ảnh 4

Người cầm tinh con chuột sẽ rất giỏi trong việc phát hiện ra các cơ hội kinh doanh trong thời gian tới. Ảnh minh họa.

Vận may về tiền bạc của người tuổi Tý khá tốt. Ham muốn tiền bạc cao sẽ mang lại cho bạn sự nhạy cảm cực kỳ cao. Người cầm tinh con chuột sẽ rất giỏi trong việc phát hiện ra các cơ hội kinh doanh trong thời gian tới. Dù là phụ bán thời gian hay kinh doanh, bạn đều có thể tìm được một lợi nhuận tốt cho lối vào tài sản. Tài lộc dồi dào trong năm nay sẽ liên quan đến nỗ lực cá nhân của người hướng đạo, càng làm việc chăm chỉ càng dễ được thần tài chiếu cố, nên đừng bỏ lỡ cơ hội để kiếm tiền. Tháng 9 âm lịch tài lộc hanh thông, có thể tập trung làm ăn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đi làm cho vui chứ thật ra những con giáp này là ĐẠI GIA chính hiệu, tiền bạc đầy két, cuộc sống nhung lụa, giàu sang

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Vẻ bề ngoài của những con giáp này có vẻ rất bình thường nhưng bên trong thật ra lại là "đại gia ngầm", kiếm tiền cực đỉnh, sống sung túc, an nhàn.

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