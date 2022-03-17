Sau Rằm tháng 2, các con giáp "nghèo hóa giàu", xoay chuyển vận rủi chỉ sau 1 đêm, tiền tài kéo đến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 17/03/2022 17:48

Vận may ghé thăm, cơ hội đổi đời đã đến, các con giáp này tiền bạc "nở rộ", làm ăn sẽ thắng đậm ngay sau rằm tháng 2.

Tuổi Mão

Sau Rằm tháng 2, các con giáp 'nghèo hóa giàu', xoay chuyển vận rủi chỉ sau 1 đêm, tiền tài kéo đến ầm ầm - Ảnh 1

Sự nghiệp, của cải phất của tuổi Mão sẽ lên như diều gặp gió sau Rằm tháng 2. Ảnh minh họa.

Những người bạn cầm tinh con Mèo thường thông minh, vui vẻ, lạc quan, có hoài bão, có lý tưởng cao cả, biết nắm bắt cơ hội tốt, có thể phản công, có thể làm giàu, không bao giờ đàm tiếu sau lưng và họ sẽ không ngần ngại khi người khác cần sự giúp đỡ. Trông họ lạnh lùng nhưng thực chất là người ăn nói khéo léo, chỉn chu và luôn tạo được ấn tượng tốt.

Đặc biệt, bước vào Rằm tháng 2 âm lịch này, vận mệnh của con giáp Mão đang tốt dần lên từng ngày, sẽ thăng hoa rực rỡ bất ngờ. Sự nghiệp, của cải phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì năm nay sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp. Vì vậy, tuổi Mão cần phát huy mọi thế mạnh để có thể gặt hái được nhiều thành công hơn. Nhìn chung, sau Rằm háng 2 sẽ là thời gian đáng mong chờ với người tuổi Mão. 

Cuộc sống tình yêu của họ thật nhiều màu sắc. Khi gặp được người mình thích, họ sẽ hạnh phúc, số tiền tiết kiệm của họ cũng tăng lên gấp đôi, thật đáng ghen tị.

Tuổi Mùi

Sau Rằm tháng 2, các con giáp 'nghèo hóa giàu', xoay chuyển vận rủi chỉ sau 1 đêm, tiền tài kéo đến ầm ầm - Ảnh 2

Người tuổi Mùi như "cá gặp nước", sẽ gặp được nhiều may mắn sau Rằm tháng 2.

Ảnh minh họa. 

Những người tuổi Mùi vốn kiên nhẫn, có ý chí, không ngừng học hỏi và biết thay đổi bản thân để thích ứng với môi trường sống mới, tạo ra nhiều thành công mới. Trong cuộc sống, tuổi Mùi khá chăm chỉ, họ hiểu được tình hình thực tế, không mơ mộng và luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Bước vào Rằm tháng 2 âm lịch này, những người tuổi Mùi như "cá gặp nước", sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều chuyển biến tích cực. Trong công việc, Tân Mùi sẽ tìm được cơ hội thăng quan tiến chức, với những người làm ăn kinh doanh thì có khả năng giàu có, càng làm việc càng thành công, đầu tư 1 sinh lời 10, nếu may mắn sẽ trở thành đại gia trong năm nay.

Sau ngày Rằm tháng 2 âm lịch tới đây, những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự. Con giáp này sẽ được quý nhân và thần tài che chở. Bản mệnh còn sắp có được cơ hội đổi đời, ngày tháng sau sống an nhàn sung túc. 

Tuổi Tỵ

Sau Rằm tháng 2, các con giáp 'nghèo hóa giàu', xoay chuyển vận rủi chỉ sau 1 đêm, tiền tài kéo đến ầm ầm - Ảnh 3

Bản mệnh tuổi Tỵ sẽ có vận may lội ngược dòng, mọi sự đều chuyển biến tích cực bất ngờ.

Ảnh minh họa.

Những người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình.

Sau ngày Rằm tháng 2 âm lịch này, bản mệnh tuổi Tỵ sẽ có vận may lội ngược dòng, sự nghiệp và tài vận đều có những chuyển biến tích cực bất ngờ. Thời gian tới, quý nhân sẽ xuất hiện để giúp đỡ, sẽ được đưa đường dẫn lối, tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống thăng hoa, càng làm việc sẽ càng kiếm được nhiều tiền, thời thế thịnh vượng đang ở ngay trước mắt, chỉ cần bước đến là gặp. Bên cạnh đó, người tuổi Tỵ phải nhớ nên mở rộng mối quan hệ ra ngoài nhiều hơn, cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi đáng mong chờ. 

Đặc biệt, sau Rằm tháng 2 âm lịch, là thời điểm hoàng kim để tuổi Tỵ thỏa sức sáng tạo, đầu tư làm ăn vì đây là lúc con giáp may mắn được thần tài và quý nhân chiếu cố nhiều nhất. Người tuổi Tỵ sẽ bước vào giai đoạn bất kể làm việc gì cũng trơn tru hanh thông, đặc biệt mọi ước nguyện đều thành hiện thực.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Thời tới cản không kịp, các con giáp sắp TẬU NHÀ, MUA XE, vận may tài lộc đỏ rực, phúc lộc song toàn

Thời tới cản không kịp, các con giáp sắp TẬU NHÀ, MUA XE, vận may tài lộc đỏ rực, phúc lộc song toàn

Cát tinh soi chiếu, vận mệnh của những con giáp này rất được thần tài "ưu ái" trong thời gian tới. Nếu 1 trong 3 con giáp dưới đây có dự định mua nhà, tậu xe thì hãy chăm chỉ làm ăn là sẽ có mọi thứ!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp bói vui tử vi tài lộc giàu có

TIN MỚI NHẤT

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường