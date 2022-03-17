Phụ nữ có số "Vượng phu ích tử" nếu sở hữu nốt ruồi ở 4 vị trí này, chớ dại mà đi tẩy

Nữ giới có nốt ruồi phú quý mọc trong lông mày trái có cuộc sống giàu sang phú quý và là trợ thủ đắc lực về công danh sự nghiệp cho chồng. Nốt ruồi ở vị trí này là biểu hiện của trí tuệ thông minh, phú quý, đại cát đại lợi. Người này không chỉ giúp chồng rạng danh mà còn vô cùng thủy chung, hết lòng vì chồng con.

Trong nhân tướng học, nốt ruồi mọc ở lông mày thường được ví như hạt ngọc trong cỏ, là nốt ruồi tốt lành. Người sở hữu nốt ruồi này là người rất thông minh, tài giỏi, làm nghệ thuật, người như vậy không chỉ có vận số tốt, đáng ghen tị mà còn có vận may, được quý nhân giúp đỡ. Là một người có khả năng thành công lớn.

Nốt ruồi càng mảnh, nhỏ và không có lông, càng nhẵn nhụi dễ nhìn thì càng quý phái, điềm may càng nhiều, càng dồn dập. Hơn nữa, những ai có nốt ruồi ẩn trong lông mày, nếu là phái nữ, bẩm sinh trời đã phú cho trí tuệ hơn người.

2. Nốt ruồi trên cánh mũi

Nốt ruồi trên cánh mũi cho thấy người phụ nữ cả cuộc đời sống trong phú quý, giàu sang. Ảnh minh họa.

Theo nhân tướng học, cánh mũi được gọi là “lan đài”, “kim quỹ”, có nghĩa là kho tiền bạc. Nữ giới có tướng nốt ruồi đẹp này là chủ tài, có khả năng quản lí tiền bạc tốt, cả cuộc đời sống trong phú quý, giàu sang. Đồng thời, đây là người vợ lí tưởng cho gia đình. Họ biết cách đối nhân xử thế khéo léo nên gia đình luôn hòa thuận, êm ấm.

Cô gái nào có nốt ruồi càng sáng màu mọc trên mũi là sự nghiệp, kinh tế càng vững chắc. Cả đời sẽ không phải sống trong cảnh thiếu thốn, lúc nào cũng đầy đủ lụa là gấm vóc, chân không tới đất cật không tới giời. Kết hôn với người vợ này, cánh mày râu sẽ có một hậu phương vững chắc, chẳng bao giờ lo thiếu vốn, thiếu nguồn đầu tư.

Nhờ có người vợ quán xuyến, đảm đang, lại giỏi giao tiếp, dịu dàng như vậy nên người chồng rất yên tâm công tác, làm việc. Khi khó khăn, người vợ luôn có chỗ dựa vững chắc và thậm chí là “quân sư” thông thái đưa ra những gợi ý kịp thời giúp họ thoát hiểm thành công.

3. Nốt ruồi trên má

Phụ nữ mang nốt ruồi trên má thường sở hữu nhan sắc hơn người, khí chất cao sang. Ảnh minh họa

Phụ nữ có nốt ruồi trên má thường là người mang số vượng phu ích tử, giàu sang hơn người. Phụ nữ mang nốt ruồi này thường sở hữu nhan sắc hơn người, khí chất cao sang. Thời còn trẻ, họ được nhiều đàn ông theo đuổi, vây quanh. Trong sự nghiệp, họ được quý nhân phù trợ nên thường thành công trước so với độ tuổi.

Sau khi lấy chồng, phụ nữ sở hữu nốt ruồi này là cánh tay phải đắc lực, giúp chồng ngày một thành đạt, thăng hoa trong sự nghiệp. Không những thế, họ biết đối nhân xử thế, giỏi đối nội, đối ngoại nên gia đình bình an, hưng vượng.

4. Nốt ruồi trên trán

Phụ nữ có nốt ruồi trên trán sẽ có số mệnh cao sang, cuộc sống tốt đẹp. Ảnh minh họa.

Nốt ruồi ở trên trán nhưng giáp ranh với vùng tóc mọc nhiều là nốt ruồi tốt duyên, tốt vận của phái nữ. Người nào có nốt ruồi này, đa phần đều là những cô gái dịu dàng, hiền lành, biết giao tiếp, cư xử hòa nhã, khéo léo lại đảm đang, quán xuyến cửa nhà.

Trán ở mặt tượng trưng cho vận khí bẩm sinh của một người, phúc khí của tổ tiên,… Nếu trán đầy đặn và có nốt ruồi tốt thì người này sẽ có số mệnh cao sang, là người đoạt được cơ nghiệp của tổ tiên và chắc chắn sẽ được sống trong cuộc sống tốt đẹp, ít lo lắng về tiền bạc và có thể sống cuộc sống một cách suôn sẻ. Nốt ruồi ở vị trí này nhìn chung phải có màu đen và đỏ, là nốt ruồi may mắn, vượng tài phát lộc.

Một khi đã đi lấy chồng, cô ấy sẽ chiều chuộng người bạn đời hết mực. Mọi may mắn sẽ “đổ ập” xuống với hai vợ chồng với tần suất ngày càng nhiều và càng tới tấp.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo