Phát hiện chồng ngoại tình từ một đồ vật quen thuộc, vợ uất nghẹn 'chơi một vố' để lấy về 500 triệu cho bõ tức

Tâm linh - Tử vi 30/01/2023 15:35

Chồng ngoại tình, dường như là câu chuyện muôn thuở, đơn giản nhất là chơi bời qua đường, tệ hơn là cặp kè đến mức muốn bỏ vợ con để xây tổ ấm mới.

Em đang điên đây các chị ơi! Chồng em đi công tác với một cô đồng nghiệp người Trung Quốc sang tổng công ty ở Thượng Hải suốt một tuần rồi. Em không hề nghi ngờ gì, vì chồng đi đâu cũng ngoan ngoãn chụp ảnh gửi em, check in các kiểu tử tế. Cô ả kia còn ngó nghiêng cười nói chào em nữa.

Cho đến hôm qua, khi mấy cô bạn bàn tán về việc chồng cặp kè với nữ đồng nghiệp mà vợ không hay biết, còn làm cơm mời cô ả đến ăn, rồi khi phát hiện bọn họ tình tứ nhìn nhau trước cổng mới bàng hoàng đau đớn. Em nghe mà giật nảy mình, bỗng nhiên muốn kiểm tra chồng mình.

Về nhà, em ngay lập tức gọi điện cho chồng bằng facetime, anh ấy không nghe máy mà tắt đi nhắn lại là đang đi ăn với đối tác. Đã thế thì em đợi, 30 phút sau em lại nhắn tin bắt chụp ảnh gửi em. Lúc ấy thì chồng em đã về phòng, đã thay đồ ngủ nhưng còn đeo kính cận. Chồng em cười nhăn nhở trên điện thoại, nhắn tin than mệt mỏi các thứ. Nhưng cái khiến em nổi điên là hình ảnh phản chiếu trên kính cận của anh ta.

Phát hiện chồng ngoại tình từ một đồ vật quen thuộc, vợ uất nghẹn 'chơi một vố' để lấy về 500 triệu cho bõ tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên kính rõ mồn một mặt một cô ả mặc đồ lót đỏ sexy uốn éo trên giường. Em nổi hết cả máu điên lên, chỉ muốn lao ngay đến cho kẻ phản bội ấy 1 trận. Em ném cái điện thoại xuống sàn nhà, quát con vào ngủ rồi khóc nghẹn uất ức khi tưởng tượng bọn họ đang ân ái bên nhau.

Nhưng ở xa, em chẳng thể làm gì được. Em mà làm loạn lên cũng chỉ mình em với con em chứng kiến. Sáng nay, em khóc sưng cả mắt rồi nghĩ mọi cách giảm thiệt hại cho bản thân. Em đang dọn đồ đưa con về ngoại rồi. Em đã kịp thay khóa cửa để lão không vào được nhà cho bõ tức.

Nhà em có hơn 500 triệu tiền tiết kiệm, em vừa rút và gửi một sổ mới tên bố mẹ em. Nhà cửa thì khó chia nên chắc em đợi lão ta về rồi xử tiếp. Còn khoản tiết kiệm này, em nhất định không bao giờ để lão động vào nữa, xem như đòn trừng phạt. 4 năm nay, em chỉ biết con cái, bếp núc, chăm chồng béo trắng ra, giờ lại cho đứa khác hưởng.

Phen này để xem về lão ta nói gì? Các chị có cao kiến gì không, giúp em để em trừng trị thêm cho lão chừa hẳn thói lăng nhăng? Nỗi đau này em khó có thể bỏ qua, nên em không thể quay lại sống cùng chồng được nữa đâu

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