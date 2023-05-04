Nửa cuối tháng 3 AL, 3 con giáp biết cách thích nghi, vượt gian nan, giành thắng lợi, thành danh phú quý

Tử vi tuổi Thìn đánh giá, con đường sự nghiệp suôn sẻ. Những kế hoạch vẫn đang đi đúng hướng nên đây chính là thời điểm lý tưởng để người tuổi này bắt tay vào những dự định đã ấp ủ trước đó.

Vận trình tình cảm tươi đẹp. Tình yêu giữa bạn và người ấy dù không quá nồng nhiệt song cũng không đến nỗi tẻ nhạt, bởi cả hai luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong mối quan hệ này.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tị còn độc thân có thể nhận được lời giới thiệu của người thân hoặc bạn bè trong ngày hôm nay. Trước khi biết đối tượng gặp gỡ là ai, bạn chớ nên có thái độ cự nự, tiêu cực, chống đối. Hãy thử mở lòng mình ra xem sao, đừng sợ những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại lần nữa. Có thể người bạn gặp gỡ lần này chính là người do định mệnh sắp đặt, đối phương sẽ hàn gắn những tổn thương cho bạn thì sao?

Thiên Tài chiếu mệnh, con đường tài lộc của con giáp này rực sáng. Bạn có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Tuy nhiên, đừng vì giàu có quá dễ dàng mà thành ra không biết coi trọng đồng tiền, chi tiêu hoang phí nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng, thêm Tả Phù cát tinh nâng đỡ, giúp Ngọ có những quyết định táo bạo nhưng lại đưa sự nghiệp lên tầm cao mới. Thời gian này bạn cũng khá xông xáo, làm việc bằng hết khả năng. Tuy nhiên, Thiên Cẩu hung tinh rình rập cho thấy điềm báo có tiểu nhân núp lùm. Thành công của bạn đang bị dòm ngó, rất có thể sẽ phải chịu những ấm ức, bất công không ngờ tới. Tài lộc trong tháng này được dự báo lúc được lúc mất, tuy buôn bán kinh doanh có lãi nhưng lại bị tiểu nhân quấy phá hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Việc làm ăn có phần bất ổn, đầu tư hạn chế làm lớn kẻo thua lỗ khó kiểm soát.

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ tháng này khá bình ổn. Bản mệnh tìm được sự an ủi động viên từ người thân, bạn bè, người yêu hay vợ chồng trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Nếu vẫn đang độc thân và đang thích một ai đó, bạn có thể dũng cảm đối diện thẳng thắn một lần.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm