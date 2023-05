Nốt ruồi ở mép miệng có ý nghĩa gì?

Trong nhân tướng học, cho dù là đàn ông hay phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở mép miệng đều biểu hiện vận may, tài lộc sẽ tới với gia chủ. Khi nốt ruồi càng to, càng tròn trịa thì vận số càng tốt, càng may mắn. Đây cũng là đặc điểm luôn tạo một dấu ấn đặc biệt trong ánh nhìn của người đối diện. Đặc biệt đối với nữ giới thì nốt ruồi ở mép miệng thường mang nhiều ý nghĩa hơn. Không chỉ thể hiện khía cạnh tính cách, học vấn, gia đạo, tiền tài, công danh… mà trong hôn nhân, khi nhắc đến vấn đề phòng the thì sở hữu đặc điểm này họ được mệnh danh là bậc thầy.

Những người có nốt ruồi ở mép miệng thường rất thành công

Xem nốt ruồi ở mép miệng đoán vận mệnh

Nốt ruồi ở mép miệng thì có nốt ruồi ở mép miệng bên trái, bên phải, bên trên và bên dưới. Ở mỗi vị trí mang một ý nghĩa, một số mệnh khác nhau. Tuy nhiên, trong bốn vị trí này thì nốt ruồi mọc ở mép miệng bên trái luôn tạo ấn tượng khó phai nhất.