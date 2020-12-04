Tìm hiểu: Nốt ruồi ở khóe mắt nói lên điều gì?

Theo nhân tướng học thì nốt ruồi đóng một vai trò quan trọng trong việc xem tướng. Từ đây có thể giúp người xem bói tìm cách hóa giải số mệnh xấu, mang lại nhiều điềm tốt trong tương lai. Một trong những vị trí được quan tâm nhiều nhất đó chính là đôi mắt. Vậy nốt ruồi ở khóe mắt mang ý nghĩa gì?

Theo thuật xem tướng thì đa phần những người có nốt ruồi son sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Đối với nốt ruồi đen chỉ tốt khi mọc nơi kín đáo và sẽ là không tốt nếu để lộ quá nhiều. Đặc biệt nếu là nốt ruồi đen thì phải thật đen mới tốt, các màu nâu, xám tro sẽ không tốt, còn nốt ruồi son thì phải đỏ như chu sa mới được gọi là tốt. Nhiều người muốn thay đổi số mệnh mà cố gắng tẩy xóa nốt ruồi, điều này có thể sẽ gây hại cho cơ thể nếu như bạn không có những hiểu biết về tính chất của từng loại nốt ruồi.

Đỏ (hồng): những nốt ruồi được hình thành do các vi huyết quản phình lên thành những chấm nhỏ màu đỏ và thường xuất hiện nhiều trên da mặt, vùng ngực…

Nốt ruồi là những chấm màu có thể xuất hiện bất kỳ đâu trên cơ thể. Dưới đây là một số màu sắc của nốt ruồi:

Nốt ruồi hiểu đơn giản là những chấm màu có thể xuất hiện bất kỳ đâu trên cơ thể ta - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ở mắt có ý nghĩa gì?

Đối với đàn ông

Nốt ruồi ở đuôi mắt phải (trái)

Theo nhân tướng học, những người đàn ông sở hữu nốt ruồi ở đuôi mắt thường là những người có chí tiến thủ, tầm nhìn xa và không ngại khó khăn. Hơn nữa, vị trí nốt ruồi này cũng rất tốt, mang lại nhiều tài lộc, sự giàu có cho nam giới. Trong sự nghiệp, những người này thăng tiến nhanh và thành công. Tuy nhiên, họ không may mắn trong tình cảm và gặp nhiều sóng gió, khoảng ngoài 30 tuổi họ mới có thể tìm được người phụ nữ phù hợp với mình.

Theo nhân tướng học, những người đàn ông sở hữu nốt ruồi ở đuôi mắt thường là những người có chí tiến thủ, tầm nhìn xa và không ngại khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi dưới mắt phải

Những người đàn ông có nốt ruồi xuất hiện ở vị trí dưới mắt hoặc mí mắt dưới thì sẽ không thuận lợi trên đường tình duyên. Trong cuộc sống gia đình, họ thường xảy ra tranh cãi, xung đột. Do họ có tính đào hoa nên dù đã kết hôn nhưng vẫn có thêm những mối quan hệ bên ngoài. Nếu họ có nốt ruồi sơn ở vị trí này thì sẽ gặp may mắn trong công việc, được người khác giúp đỡ để vượt qua khó khăn.

Những người đàn ông có nốt ruồi xuất hiện ở vị trí dưới mắt hoặc mí mắt dưới thì sẽ không thuận lợi trên đường tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ở mí mắt

Đây là những người đàn ông yêu thích sự tự do, không thích gò bó, họ sống theo chủ nghĩa cá nhân. Họ mang những nét tính cách đề cao bản thân, nghĩ mình giỏi hơn người khác, ương bướng và cứng đầu.

Đối với phụ nữ

Nốt ruồi ở khóe mắt

Theo nhân tướng học thì đây được đánh giá là vị trí không tốt. Những người phụ nữ sở hữu nốt ruồi này thường có đường công danh và tình duyên không mấy thuận lợi, thường gặp khó khăn, đặc biệt là ở độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Về tính cách, họ là những người trầm tính, không giỏi giao tiếp, từ đó dễ gây ra các hiểu nhầm trong các mối quan hệ. Trong hôn nhân, vì không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc nên cuộc sống vợ chồng không mặn nồng, thường dẫn đến xích mích, bất đồng quan điểm.

Nốt ruồi trên mí mắt trái

Nốt ruồi trên mí mắt trái là một vị trí rất tốt. Những người phụ nữ có nốt ruồi này có tướng phú quý, số hưởng thụ và cuộc sống sung túc. Hơn nữa, họ còn được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp thăng tiến thuận lợi. Về phần tính cách, họ là mẫu phụ nữ hướng ngoại, do đó đặc biệt hứng thú với việc đi du lịch, trải nghiệm những điều mới. Tuy nhiên, họ thường hay bốc đồng và thiếu tính kiên nhẫn. Trong hôn nhân, họ có cuộc sống ổn định, êm đềm và hạnh phúc vì được đối phương thấu hiểu, quan tâm.

Nốt ruồi ở đuôi mắt trái (phải)

Những người phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này đa phần là những người theo thiên hướng nghệ thuật, sáng tạo và mang nét sắc sảo. Họ còn có khả năng giao tiếp rất tốt, tính cách cởi mở nên công việc từ đây cũng suôn sẻ và dễ thăng tiến. Tuy nhiên, trong đường tình duyên họ lại không may mắn lắm, thường gặp rắc rối liên quan đến người thứ 3. Họ thường phải trải qua nhiều mối tình mới tìm được người phù hợp với bản thân.

Những người phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này đa phần là những người theo thiên hướng nghệ thuật, sáng tạo và mang nét sắc sảo - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ở dưới mắt trái (phải)

Vị trí nốt ruồi này còn được gọi là vị trí nốt ruồi ngấn lệ. Họ là những người phụ nữ đa sầu, đa cảm, đường tình duyên trắc trở. Khi kết hôn cũng thường gặp rắc rối liên quan đến người thứ 3. Nếu vị trí này là nốt ruồi son thì người này có tính cách ôn hòa, thân thiện, nhìn xa trông rộng. Còn nếu sở hữu nốt ruồi đen to thì họ thường sống vì bản thân, bướng bỉnh và cứng đầu.

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Vị trí nốt ruồi này còn được gọi là vị trí nốt ruồi ngấn lệ - Ảnh minh họa: Internet

Mắt là một vị trí hết sức nhạy cảm và do đó nếu bất kỳ ai muốn tác động đến nốt ruồi ở vị trí này đều phải hết sức cẩn trọng, cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa thật kỹ. Những thông tin trong bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn không nên quá tin vào điều đó mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Mong những chia sẻ về chủ đề nốt ruồi ở khóe mắt có thể giúp ích cho các bạn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo*