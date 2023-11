Nốt ruồi ở dưới môi và môi trên có ý nghĩa gì?

Ảnh minh họa: Internet

Theo quan điểm phương Đông, cụ thể là trong nhân tướng học thì nốt ruồi có thể nói lên nhiều điều về số phận, tính cách của một con người - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ở môi nói lên điều gì?

Theo nhân tướng học, chỉ cần những chi tiết nhỏ như những nốt ruồi thôi là đã có thể ảnh hưởng đến tính cách, số mệnh của một con người chứ không chỉ ngũ quan trên mặt mới quyết định. Người xưa quan niệm về nốt ruồi rằng đối với những nốt ruồi ẩn/mọc chìm sẽ tốt hơn nốt ruồi có thể dễ dàng nhìn thấy. Nốt ruồi trong lòng môi, đây được xem là vị trí ẩn, gia chủ sẽ nhận được nhiều vận may, tài lộc. Nốt ruồi càng to, càng tròn trịa thì càng tốt, càng may mắn.