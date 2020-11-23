Nốt ruồi ở dưới môi và môi trên có ý nghĩa gì?

Theo quan điểm phương Tây thì nốt ruồi chỉ đơn giản là những sắc tố hình thành dưới da và không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ. Tuy nhiên, theo quan điểm phương Đông, cụ thể là trong nhân tướng học thì nốt ruồi có thể nói lên nhiều điều về số phận, tính cách của một con người. Trong giới hạn bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa nốt ruồi ở dưới môi bạn nhé!

Theo nhân tướng học, chỉ cần những chi tiết nhỏ như những nốt ruồi thôi là đã có thể ảnh hưởng đến tính cách, số mệnh của một con người chứ không chỉ ngũ quan trên mặt mới quyết định. Người xưa quan niệm về nốt ruồi rằng đối với những nốt ruồi ẩn/mọc chìm sẽ tốt hơn nốt ruồi có thể dễ dàng nhìn thấy. Nốt ruồi trong lòng môi, đây được xem là vị trí ẩn, gia chủ sẽ nhận được nhiều vận may, tài lộc. Nốt ruồi càng to, càng tròn trịa thì càng tốt, càng may mắn.

Theo quan điểm phương Đông, cụ thể là trong nhân tướng học thì nốt ruồi có thể nói lên nhiều điều về số phận, tính cách của một con người - Ảnh minh họa: Internet

Người xưa quan niệm về nốt ruồi rằng đối với những nốt ruồi ẩn/mọc chìm sẽ tốt hơn nốt ruồi có thể dễ dàng nhìn thấy - Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa nốt ruồi ở môi trên

Theo nhân tướng học, nốt ruồi ở môi trên ở đàn ông và phụ nữ có ý nghĩa gần như tương đồng nhau. Vị trí phân bố trái hoặc phải của nốt ruồi ở phần môi trên sẽ mang những ý nghĩa khác nhau. Cụ thể:

Nốt ruồi môi trên nằm bên trái

Thông thường những người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này là những người ham chơi. Họ luôn nghĩ đến việc mua sắm, ăn uống, không quan tâm gia đình, nói được nhưng không làm được.

Thông thường những người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này là những người ham chơi - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi môi trên nằm bên phải

Đây là những người có khả năng giao tiếp tốt, cách ứng xử khéo léo nên được lòng nhiều người. Do đó họ thường phù hợp với các công việc như: báo chí, luật sư, giáo viên… Ngoài ra, những người này thường có lộc về ăn uống, được nhiều người mời đi ăn các món ngon.

Nốt ruồi đen ở môi trên nữ giới

Nếu đột nhiên nữ giới xuất hiện nốt ruồi đen ở vị trí này thì thường là báo hiệu của điềm không tốt, là sự báo hiệu về việc cạnh tranh lời ăn tiếng nói, sinh hao hụt tiền bạc, dính dáng kiện tụng. Ngoài ra, họ còn có nguy cơ mất công việc hiện tại do có người âm mưu muốn họ nghỉ ở chỗ làm.

Ý nghĩa nốt ruồi ở dưới môi

Nốt ruồi ở môi dưới nói lên điều gì là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, ở vị trí này thì giữa nam và nữ có những ý nghĩa tương đối khác nhau. Cụ thể như sau:

Nốt ruồi ở môi dưới đàn ông

Đàn ông có nốt ruồi ở vị trí này thường là những người có cách ăn nói như đàn bà. Lời khuyên cho đối tượng này là nên tiết chế và cẩn trọng khi ăn nói để tránh những tai họa có thể ập đến.

Nốt ruồi ở môi dưới phụ nữ

Khi phụ nữ có nốt ruồi màu đen dưới môi thì thường hay nói xấu người khác, thích buôn chuyện, hóng hớt, phóng đại sự việc. Hay đưa ra những lời khuyên không tốt. Khi ăn nói cần tiết chế để tránh tai họa.

Khi phụ nữ có nốt ruồi màu đen dưới môi thì thường hay nói xấu người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, cả nam và nữ nếu có nốt ruồi màu đen, chìm xuống là những người có khẩu vị tinh tế, do từ nhỏ đã rất thích ăn vụng đồ ăn.

Nốt ruồi xuất hiện ở mép, môi có thể xóa được không?

Nhiều người muốn tẩy xóa nốt ruồi ở vùng mép, môi không chỉ vì muốn thay đổi số mệnh mà còn vì thẩm mỹ. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng vị trí xung quanh miệng rất nhạy cảm, nếu xảy ra những biến chứng do nhiễm trùng thì bạn không chỉ gánh chịu những hậu quả nặng nề về mặt sức khỏe mà còn cả thẩm mỹ. Vì vậy lời khuyên đưa ra là nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để có thể loại bỏ các nốt ruồi an toàn. Trong trường hợp bạn phát hiện ra các nốt ruồi dị thường thì cần sớm đến bác sĩ để được chẩn đoán kịp thời vì rất có thể đó là biểu hiện của ung thư da.

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Nhiều người muốn tẩy xóa nốt ruồi ở vùng mép, môi không chỉ vì muốn thay đổi số mệnh mà còn vì thẩm mỹ - Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để xóa bỏ tận gốc nốt ruồi?

Theo khoa học thì nốt ruồi là một mảng da do hội tụ các hắc sắc tố melanin tạo nên, đặc điểm của chúng là ăn sâu vào tế bào da. Vì thế nên những phương pháp thông thường không thể xóa bỏ tận gốc nốt ruồi. Ngày nay, khi công nghệ phát triển đã cho ra đời công nghệ Laser CO2 Fractional giúp tẩy nốt ruồi trên môi hiệu quả và tận gốc. Bản chất của công nghệ này là dùng sóng laser có bước sóng lớn để tác động trực tiếp lên vùng thượng bị, đi sâu vào các tế bào hắc sắc tố nhằm loại bỏ tận gốc, khiến chúng không quay trở lại được nữa.

Công nghệ Laser CO2 Fractional giúp tẩy nốt ruồi trên môi hiệu quả và tận gốc - Ảnh minh họa: Internet

Việc căn cứ vào nhân tướng học, hiểu được ý nghĩa các vị trí nốt ruồi trên cơ thể theo quan điểm của nó sẽ có thể giúp bạn như một nguồn tư liệu tham khảo. Tuy nhiên, bạn không nên mê tín dị đoan, hãy sống thiện, có khoa học thì mọi thứ sẽ ổn. Cần lưu ý rằng khi muốn xóa bỏ nốt ruồi phải đặt sức khỏe lên hàng đầu, tìm những trung tâm thẩm mỹ có uy tín để thực hiện. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề nốt ruồi ở dưới môi có thể giúp ích cho các bạn.