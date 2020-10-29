Phụ nữ có nốt ruồi nằm ở 3 ‘chỗ kín’ này mang mệnh vương giả, độc thân là công chúa, lấy chồng là bà hoàng

Tâm linh - Tử vi 29/10/2020 06:30

Người phụ nữ giàu có thường sở hữu nốt ruồi ở những chỗ kín đáo này, hãy đọc bài dưới đây để xem bản thân có mang mệnh Phượng Hoàng hay không.

Dưới đây là những đặc điểm của phụ nữ giàu có, ai cũng nên biết để nắm chắc vận mệnh của mình trong tay.

Nốt ruồi gần rốn

Theo nhân tướng học, rốn đại diện cho kho chứa tiền. Người có rốn càng sâu càng giàu có vì chứa được nhiều của cải, tài lộc. Người rốn cạn thường có số khổ, lận đận. Đặc biệt xung quanh rốn có nốt ruồi là người phụ nữ mang mệnh vương giả.

phu nu giau co 1
Phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này thường giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Khi độc thân, bạn là công chúa được cha mẹ cưng chiều, yêu thương, không biết khổ cực là gì. Khi lấy chồng, bạn lại trở thành bà hoàng của cả gia đình.

Đây là nét tướng của phụ nữ có cuộc sống giàu sang, sống trong nhung lụa. Bên cạnh đó bạn còn giúp chồng quản lý tiền khá tốt. Tiền bạc vào tay bạn càng sinh sôi nảy nở, chứ không thất thoát một đồng nào. Thế nên đàn ông hãy yên tâm giao tiền cho vợ quản lý.

Nốt ruồi trên lòng bàn chân

Đây là nét tướng của đàn bà giàu sang, tự lập và đặc biệt là kiếm tiền siêu đỉnh. Bạn là người phụ nữ bản lĩnh, nói được làm được nên được nhiều người kính nể. Người sở hữu nét tướng này có lối sống tích cực, lạc quan luôn được nhiều người yêu mến. Bạn mang lại nguồn năng lượng tích cực giúp mọi người xung quanh vui vẻ và hạnh phúc.

phu nu giau co 2
Người sở hữu nét tướng này thường có cuộc đời viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, bạn sẽ trở thành người mẹ, người vợ tốt biết động viên, cổ vũ cho chồng con. Bạn không bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên người thân. Vì vậy mà bạn được chồng yêu, con mến, cả đời không biết khổ là gì.

Nốt ruồi giữa lông mày

Nốt ruồi nằm giữa lông mày cho thấy con đường sự nghiệp của bạn vô cùng vượng sắc. Đường tài lộc đổ về liên tục, cả đời tiêu xài không hết. Bạn có đầu óc sáng tạo, có những ý tưởng độc đáo khiến ai cũng phải thán phục. Trong công việc, bạn có tiếng nói, được cấp trên trọng dụng.

phu nu giau co 3
Người có nét tướng này thường bản lĩnh, tự lập - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, bạn là người cứng rắn, có thể giúp chồng quán xuyến mọi việc. Nói chung ai sở hữu nét tướng này thường có cuộc sống hạnh phúc, tiền bạc tiêu không hết. Đặc biệt đi đến đâu là mang may mắn cho người xung quanh đến đó. Cuộc đời đã định bạn là công chúa khi còn độc thân, bà hoàng khi đã yên bề gia thất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp được Thần Tài 2 ‘độ’ trong ngày hoàng kim 30/10: Độ tiền bạc chạm đỉnh, độ tình duyên thăng hoa

3 con giáp được Thần Tài 2 ‘độ’ trong ngày hoàng kim 30/10: Độ tiền bạc chạm đỉnh, độ tình duyên thăng hoa

Dưới đây là những con giáp may mắn, được Thần Tài độ cực mạnh về đường tiền bạc, tình duyên cũng có nhiều khởi sắc rực rỡ trong ngày hoàng kim 30/10.

Xem thêm
Từ khóa:   nhân tướng học đàn bà giàu sang nét tướng của phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'