3 con giáp được Thần Tài 2 ‘độ’ trong ngày hoàng kim 30/10: Độ tiền bạc chạm đỉnh, độ tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 28/10/2020 09:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, được Thần Tài độ cực mạnh về đường tiền bạc, tình duyên cũng có nhiều khởi sắc rực rỡ trong ngày hoàng kim 30/10.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân có vận tiền bạc chạm đỉnh trong ngày hoàng kim 30/10. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao về tài sáng tạo, ý tưởng độc lạ khiến cấp trên trọng dụng. Bạn được ưu ái nên có nhiều cơ hội thăng tiến, được mọi người yêu mến, kính trọng. Thời gian trước đây, bạn còn gặp khá nhiều khó khăn nhưng dần dần cũng biến điều đó trở nên vượng sắc hơn.

con giap may man 1
Thân là con giáp may mắn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Năng lực của bạn có đất dụng võ, tiền bạc chạm đỉnh, vượng phát rực rỡ. Sự nghiệp của bạn ngày một hanh thông, đỏ rực hơn bản thân dự định. Chuyện tiền bạc, tài chính ở mức đáng báo động, cứ hết rồi lại được quý nhân mang đến tận nhà cho.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn, gặp được khá nhiều tin vui về tiền bạc. Công việc của bạn ở mức ổn định, không còn nhiều việc tồn đọng như thời gian trước đây. Bạn có nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm đến bản thân hơn. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn ngày càng tươi tỉnh, vượt qua được nhiều thử thách trong thời gian này.

con giap may man 2
Mùi có nhiều bước tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của bạn trong thời điểm này không chỉ thăng hoa và còn vui vẻ. Cấp trên, đồng nghiệp có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Mọi hiềm khích trước đây đều được hóa giải, không còn gặp bất cứ trục trặc nào. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp bản lĩnh, có thể hạ gục hết những kẻ đang tìm cách chơi xấu mình. Cuộc sống của bạn trong thời điểm này ngày càng đi lên theo hướng tích cực. Mọi hiềm khích đều được hóa giải, không còn phải lủi thủi một mình như trước đây. Nói chung bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón lộc khủng trời ban, tiền bạc chạm đỉnh.

con giap may man 3
Sửu đạt được nhiều thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, Sửu được công nhận vì tài năng hơn người. Bạn đạt được nhiều thành tựu đáng nể trong thời điểm này. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng nhận được khá nhiều tin vui. Có thể có hỷ sự trong thời gian sớm nhất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 vùng trên cơ thể phụ nữ ‘cỏ mọc um tùm’ sẽ phát tài, giàu nứt đố đổ vách

3 vùng trên cơ thể phụ nữ ‘cỏ mọc um tùm’ sẽ phát tài, giàu nứt đố đổ vách

Có những vị trí lông càng mọc nhiều càng có được phúc lộc trời ban, giàu nứt đố đổ vách, cả đời không biết thiếu tiền là gì. Đó là những đặc điểm của phụ nữ mà bạn nên biết.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp bản lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'