3 con giáp được Thần Tài 2 ‘độ’ trong ngày hoàng kim 30/10: Độ tiền bạc chạm đỉnh, độ tình duyên thăng hoa

Theo tử vi 12 con giáp, Thân có vận tiền bạc chạm đỉnh trong ngày hoàng kim 30/10. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao về tài sáng tạo, ý tưởng độc lạ khiến cấp trên trọng dụng. Bạn được ưu ái nên có nhiều cơ hội thăng tiến, được mọi người yêu mến, kính trọng. Thời gian trước đây, bạn còn gặp khá nhiều khó khăn nhưng dần dần cũng biến điều đó trở nên vượng sắc hơn.

Năng lực của bạn có đất dụng võ, tiền bạc chạm đỉnh, vượng phát rực rỡ. Sự nghiệp của bạn ngày một hanh thông, đỏ rực hơn bản thân dự định. Chuyện tiền bạc, tài chính ở mức đáng báo động, cứ hết rồi lại được quý nhân mang đến tận nhà cho.

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn, gặp được khá nhiều tin vui về tiền bạc. Công việc của bạn ở mức ổn định, không còn nhiều việc tồn đọng như thời gian trước đây. Bạn có nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm đến bản thân hơn. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn ngày càng tươi tỉnh, vượt qua được nhiều thử thách trong thời gian này.

Mùi có nhiều bước tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của bạn trong thời điểm này không chỉ thăng hoa và còn vui vẻ. Cấp trên, đồng nghiệp có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Mọi hiềm khích trước đây đều được hóa giải, không còn gặp bất cứ trục trặc nào. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp bản lĩnh, có thể hạ gục hết những kẻ đang tìm cách chơi xấu mình. Cuộc sống của bạn trong thời điểm này ngày càng đi lên theo hướng tích cực. Mọi hiềm khích đều được hóa giải, không còn phải lủi thủi một mình như trước đây. Nói chung bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón lộc khủng trời ban, tiền bạc chạm đỉnh.

Sửu đạt được nhiều thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, Sửu được công nhận vì tài năng hơn người. Bạn đạt được nhiều thành tựu đáng nể trong thời điểm này. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng nhận được khá nhiều tin vui. Có thể có hỷ sự trong thời gian sớm nhất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm