Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tiền chất đống, tuổi Mão duyên đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 27/10/2020 05:00

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của 12 con giáp, tuổi Sửu tiền chất đống, tiêu không hết. Tuổi Mão duyên đỏ rực, được tỏ tình tới tấp.

Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được nhiều điều tốt xấu xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, giải quyết.

Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý không được quý nhân nâng đỡ nên vận trình vô cùng lao đao, nhất là về vấn đề tiền bạc. Tiền bạc của bạn có nhiều chuyện rắc rối xảy ra, thậm chí phải mượn nợ khắp nơi khiến nhiều người xa lánh, không dám đến gần trong ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu tu ngay 28/10/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Sửu được nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Sửu được nâng đỡ, tiền bạc chất đống, tiêu xài không hết trong ngày. Bạn muốn gì được nấy, làm mười tiêu một nên có nhiều khoản tiết kiệm trong ngân hàng. Đây là điều tốt giúp bạn vui vẻ trong suốt một ngày và không còn bất cứ chuyện buồn nào đeo bám.

Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Dần

Công việc của Dần không còn áp lực, khó khăn bao nhiêu cũng giải quyết ổn thỏa. Trong ngày, bạn không còn gặp chuyện rắc rối, tiểu nhân không dám hãm hại bạn. Những điều này giúp cho vận trình của bạn vô cùng thuận lợi, tiền bạc cũng suôn sẻ hơn nhiều.

Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão có chuyện tình duyên đỏ rực. Người độc thân tìm được nhân duyên như ý. Bạn được nhận nhiều lời tỏ tình, vì vậy hãy sáng suốt để chọn đúng người. Người có gia đình, người yêu cũng có nhiều thời gian dành cho nhau nhiều hơn, có buổi hẹn hò lãng mạn.  

Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu tu ngay 28/10/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Thìn được phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Thìn là con giáp may mắn gặp được nhiều quý nhân phù trợ. Công việc từ khó khăn cũng bỗng dưng vượng sắc ngoài mong đợi. Tiền bạc, công việc của bạn ở mức đáng báo động, đỏ rực hơn thời gian trước đây. Nói chung vận trình của bạn sẽ khởi sắc, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui.

Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ được cấp trên khen ngợi hết lời, tiền bạc cũng có nhiều bước cải thiện lớn. Trong công việc, bạn không còn nhận được nhiều sự phàn nàn. Những ý tưởng sáng tạo của bạn cũng được cấp trên đánh giá khá cao. Nói chung vận trình không có gì đáng buồn, chỉ nhận toàn tin vui.

Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ bị nói xấu sau lưng, cấp trên cũng có cái nhìn không mấy ấn tượng về bạn. Trong chuyện tình cảm, bạn và người kia xảy ra nhiều xích mích, bất đồng quan điểm. Những chuyện bạn làm đều khiến đối phương khó chịu nên cả hai có thể sớm đường ai nấy đi.

Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu tu ngay 28/10/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Mùi công danh sáng chói - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có con đường công danh sáng chói, tiền bạc đều chạm đỉnh. Người kinh doanh buôn bán có nhiều nguồn khách hàng tiềm năng, làm một hưởng mười. Thậm chí còn ngồi không hưởng lộc lớn trời ban, tiêu cả đời không bao giờ hết.

Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Thân

Thân nên chuẩn bị tinh thần vì có nhiều biến cố xảy ra với bạn trong ngày. Những chuyện buồn liên tục đổ về khiến tinh thần, sức khỏe của bạn sa sút, không thể nào vực dậy được. Chuyện tiền bạc của bạn cũng có nhiều thất thoát, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu không giữ được.

Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Dậu

Dậu có sức khỏe giảm sút, chuyện tiền bạc cũng có nhiều biến động. Bạn làm một tiêu mười, thất thoát nhiều không giữ được gì. Trong chuyện tình cảm, bạn đánh mất nhiều cơ hội thoát ế. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng, không tìm được ý trung nhân như ý muốn.

Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Tuất

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Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Tuất mệt mỏi, ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có nhiều suy nghĩ tiêu cực khiến bản thân rơi vào trạng thái mệt mỏi, lao đao. Những ý tưởng, sáng tạo của bạn không được công nhận nên khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi. Chuyện tình cảm cũng không nhận được nhiều tin vui. Nói chung vận trình của bạn lao đao, ảm đạm suốt một ngày dài.

Tử vi thứ Tư ngày 28/10/2020 của tuổi Hợi

Hợi có cơ hội thể hiện tài năng của mình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong công việc, bạn có thể thăng tiến lên vị trí bản thân mong muốn. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng tốt hơn về bạn. Những hiềm khích với đồng nghiệp trước đây cũng được hóa giải êm đẹp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Ba ngày 27/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi vận đen đeo bám, tuổi Hợi tài vận phất lên

Tử vi thứ Ba ngày 27/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi vận đen đeo bám, tuổi Hợi tài vận phất lên

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 27/10/2020 của 12 con giáp, tuổi Mùi vận đen đeo bám không ngừng. Tuổi Hợi tài vận phất lên như diều gặp gió.

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